Вот что важно: сведение простоя строительных площадок в Крыму к минимуму

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов провел совещание (в ежимее онлайн-конференции) по проблемам строительной отрасли региона. Как сообщает управление информационной политики мининформ РК, он обсудил с застройщиками и представителями банковской сферы состояние и меры поддержки строительной отрасли, реализацию выдачи кредитов и качество обслуживания долга заемщиков банками. Как заявил Кабанов, основная мера поддержки строителей, реализованная Совмином РК, совместно с федеральным центром, – сведение простоя строительных площадок к минимуму.

Строительный сектор совместно со смежными отраслями формирует около 20 % валового регионального продукта нашего региона. В данный момент в строительном процессе официально трудоустроены около 20 000 человек и еще 15 000 в смежных отраслях. В начале 2020 года среднестатистическая заработная плата в строительном секторе Крыма составляла 38727 рублей. Основная задача – удержать данные показатели, несмотря на начавшиеся кризисные проявления, вызванные распространением коронавирусной инфекции, — отметил Евгений Кабанов.

Несмотря на то, что строительство не признано в настоящий момент «пострадавшей отраслью», основной задачей является обеспечение участников отрасли допустимым количеством оборотных финансовых средств.

На данный момент посредством проектного финансирования, а также других видов кредитования банками загружены кредитные лимиты в строительную отрасль в размере около 1 млрд. рублей. Стоит отметить, что остатки на эскроу-счетах по проектному финансированию превышают загруженные кредитные лимиты около 40%. Несмотря на это, пополнение оборотных финансовых средств строительным компаниям все равно крайне необходимо. Мы работаем над увеличением интенсивности и повышением конструктивности взаимной работы банков и представителей строительной отрасли. Банки привыкают к строителям, строители учатся получать кредиты, — отметил вице-премьер.

Напомним, с 7 апреля разрешена деятельность организаций, являющихся генподрядчиками в рамках реализации объектов строительства по ФЦП, РАИП, а также застройщикам по строительству многоквартирных жилых домов. 20 апреля текущего года разрешена деятельность всем строительным организациям.