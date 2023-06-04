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Вот это парень! Симферопольский гроссмейстер Сергей Карякин – настоящий патриот
Фото: Чемпионат

Вот это парень! Симферопольский гроссмейстер Сергей Карякин – настоящий патриот

Опубликовал: CrimeaPRESS в Люди в Крыму 22:26 04.06.2023

И вот, почему мы так считаем.

Некоторые его считают безумцем. Упускает шансы… Симферопольский гроссмейстер Сергей Карякин отказался выступать на Кубке мира без флага. Крымчанин занял принципиальную позицию и готов отказаться от продолжения международной спортивной карьеры.

В прошлом году Карякина дисквалифицировала ФИДЕ за… публичную поддержку СВО. Шахматная федерация вроде как простила российского чемпиона и даже пригласила его сейчас на Кубок мира (отличный шанс для многих шахматистов пробиться на турнир претендентов нового чемпионского цикла). Но… есть условие – никакого российского флага, выступление «в нейтральном статусе».

Сергей Карякин отказался играть без флага своей Родины.

Я получил приглашение от ФИДЕ на участие в Кубке мира. Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе, я много раз успешно там выступал. Но дело в том, что конкретно на предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в данном случае при успешном выступлении не смогу услышать гимн России. Соответственно, я категорически против этого. Моя позиция не меняется, я её много раз высказывал, – рассказал гроссмейстер.

По словам крымчанина, играть под флагом FIDE как минимум странно, а как максимум — унизительно»

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Отказавшись играть на Кубке мира по шахматам без российского флага, гроссмейстер Сергей Карякин… приехал в зону СВО играть с теми, кто сражается под этим флагом

Заслуженный мастер спорта России по шахматам посетил бойцов в зоне проведения спецоперации, сыграл с ними несколько шахматных партий, а также поинтересовался их жизнью и бытом вдали от дома.

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