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Вот и помогай после этого… В Севастополе молодой парень ограбил собеседницу на остановке

Вот и помогай после этого… В Севастополе молодой парень ограбил собеседницу на остановке

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:15 22.01.2024

Желая помочь случайному знакомому, 38-летняя жительница Севастополя стала жертвой грабителя.

Полицейские выяснили, что ночью на остановке общественного транспорта потерпевшая познакомилась с молодым человеком и в ожидании маршрутки общалась с ним на отвлечённые темы. Когда новый знакомый попросил вызвать такси, она не заподозрила ничего неладного и достала смартфон из кармана для осуществления звонка. В этот момент её собеседник выхватил из рук телефон и скрылся. Своими противоправными действиями он причинил материальный ущерб на сумму более 15 тысяч рублей. Похищенный гаджет злоумышленник сбыл в ломбард, а вырученные преступным путём деньги потратил на личные нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель, ранее судимый за кражи и мошенничество.

Вот и помогай после этого... В Севастополе молодой парень ограбил собеседницу на остановке

фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

В отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж», ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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