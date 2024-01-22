Вот и помогай после этого... В Севастополе молодой парень ограбил собеседницу на остановке

Полицейские выяснили, что ночью на остановке общественного транспорта потерпевшая познакомилась с молодым человеком и в ожидании маршрутки общалась с ним на отвлечённые темы. Когда новый знакомый попросил вызвать такси, она не заподозрила ничего неладного и достала смартфон из кармана для осуществления звонка. В этот момент её собеседник выхватил из рук телефон и скрылся. Своими противоправными действиями он причинил материальный ущерб на сумму более 15 тысяч рублей. Похищенный гаджет злоумышленник сбыл в ломбард, а вырученные преступным путём деньги потратил на личные нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.