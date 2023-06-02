Вот и завершен ремонт автостанции «Западная» в Симферополе

Практически завершён капитальный ремонт автостанции «Западная» в Симферополе. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Благоустроено само здание внутри и снаружи. Сделаны новые дороги к автостанции. Внутри здания имеются четыре кассы, одна из них для инвалидов. Также пассажиры могут купить билет на проезд в банковском терминале, — рассказал крымский премьер.

По его информации, ежесуточно автостанция «Западная» отправляет 140 рейсов и более 2 500 пассажиров.

Здание станции для пассажиров будет открыто в ближайшее время, — уточнил Юрий Гоцанюк.

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