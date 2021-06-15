Вот это рост! За сутки в Крыму коронавирус подхватили 140 человек

За 14 июня в Крыму зарегистрировано 140 случаев коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 102 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 667 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 20 человек, выздоровевших за весь период- 41 672 человека.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..