Вот это рост! За сутки в Крыму коронавирус подхватили 140 человек

За 14 июня в Крыму зарегистрировано 140 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 102 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.