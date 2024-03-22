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Вот оно как: французский политик признал исторической территорией России
фото: edelmirapk-images.blogspot.com

Вот оно как: французский политик признал Крым исторической территорией России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:46 22.03.2024

Крым является российской территории в историческом и культурном плане. Такое заявление сделал лидер французской партии «Национальное объединение», депутат Европарламента Жордан Барделла.

Крым, очевидно, является русским с точки зрения истории и культуры, — сказал политик в эфире радиостанции France info, отвечая на вопрос ведущего о том, считает ли он Крым территорией РФ.

Барделла добавил, что полуостров был российской территорией на протяжении всей своей истории.

16 марта 2024 года исполнилось 10 лет со дня проведения в Крыму и Севастополе референдума по вопросу воссоединения с Россией на фоне государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.

источник: ТАСС

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