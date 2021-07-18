Возгорание на мусорном полигоне под Евпаторией полностью ликвидировано

Пожар на полигоне ТКО под Евпаторией полностью ликвидирован. Об этом сообщил министр ЧС РК Сергей Садаклиев. По его словам, были выполнены все необходимые объёмы работ.

Ежедневно привлекалась техника, в том числе и частных лиц. Проведены работы по засыпке грунтом и рекультивации бульдозером. Всего на тлеющие участки засыпан грунт в количестве 21900 тонн, 1 095 самосвалов по 20 тонн, — сообщил министр ЧС.

Глава администрации Евпатории Роман Тихончук подтвердил, по состоянию на 17:00 возгорание ликвидировано.

Сегодня удалось загасить все очаги возгорания и тления на городском полигоне. Несколько дней десятки человек трудились в сложных условиях, устраняли последствия пожара, — отметил Тихончук. — Мы продолжим следить за ситуацией на полигоне, так как аномально жаркая погода продолжит держаться ещё несколько дней.

Напомним, пожар на мусорном полигоне МУП «Экоград» произошел 16 июля, его предварительная причина — поджог.

Фото: страница Р.Тихончука в Facebook.