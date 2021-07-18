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Возгорание на мусорном полигоне под Евпаторией полностью ликвидировано

Возгорание на мусорном полигоне под Евпаторией полностью ликвидировано

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:50 18.07.2021

Пожар на полигоне ТКО под Евпаторией полностью ликвидирован. Об этом сообщил министр ЧС РК Сергей Садаклиев. По его словам, были выполнены все необходимые объёмы работ.

Возгорание на мусорном полигоне под Евпаторией полностью ликвидировано

Ежедневно привлекалась техника, в том числе и частных лиц. Проведены работы по засыпке грунтом и рекультивации бульдозером. Всего на тлеющие участки засыпан грунт в количестве 21900 тонн, 1 095 самосвалов по 20 тонн, — сообщил министр ЧС.

Возгорание на мусорном полигоне под Евпаторией полностью ликвидировано

Глава администрации Евпатории Роман Тихончук подтвердил, по состоянию на 17:00 возгорание ликвидировано.

Возгорание на мусорном полигоне под Евпаторией полностью ликвидировано

Сегодня удалось загасить все очаги возгорания и тления на городском полигоне. Несколько дней десятки человек трудились в сложных условиях, устраняли последствия пожара, — отметил Тихончук. — Мы продолжим следить за ситуацией на полигоне, так как аномально жаркая погода продолжит держаться ещё несколько дней.

Возгорание на мусорном полигоне под Евпаторией полностью ликвидировано

Напомним, пожар на мусорном полигоне МУП «Экоград» произошел 16 июля, его предварительная причина — поджог.

Возгорание на мусорном полигоне под Евпаторией полностью ликвидировано

Фото: страница Р.Тихончука в Facebook.

 

Возгорание на мусорном полигоне под Евпаторией полностью ликвидировано

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