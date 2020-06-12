Возложение цветов и исполнение гимна — в Севастополе отмечают День России

12 июня отмечают один из основных государственных праздников — День России. По традиции в Севастополе празднование началось с возложения венков и цветов к мемориалу героической обороны Севастополя.

От всей души поздравляю всех севастопольцев, всех граждан нашей страны с Днем России! Нам выпало счастье и честь праздновать этот праздник в Севастополе, а как сказал наш президент: Севастополь — это патриотическая столица России. Поэтому здесь переполняют самые возвышенные чувства гордости за нашу страну, за Севастополь, который и в дальнейшем будет развиваться, доказывая, что в 2014 году жители города сделали правильный выбор. Всех с праздником!, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора Михаила Развожаева.

Ещё одним событием, которым в Севастополе отметили День России, стало исполнение гимна РФ в центре города.

Всех с праздником, с Днем России, с юбилейным событием. 30 лет по историческим меркам срок небольшой, но за это время наша страна выдержала немало испытаний, которые были преодолены благодаря единству нашего народа. Для меня великая честь в этот день находиться в Севастополе, который внес значительный вклад в развитие нашей страны, в ее обороноспособность. Уверен, что у города прекрасное будущее. Всех севастопольцев с праздником!, — говорит секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

О других акциях, приуроченных ко Дню России — здесь .

фото: пресс-служба Правительства Севастополя