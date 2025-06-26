Возможно: для молодёжи хотят запустить программу льготной аренды

Новую программу готовит АСИ совместно с госкомпанией «Дом.РФ» и госкорпорацией «Ростех». По данным опроса, проведённого среди респондентов в возрасте от 16 до 28 лет, только 35% молодых людей считают аренду жилья возможной, рассказал Александр Вайно. По его словам, механизм льготной аренды для молодёжи пока находится в проработке, он будет готов к концу этого года. Предполагается, что льготная программа будет доступна молодым работникам ключевых отраслей. Часть арендной платы будут компенсировать из бюджета.

Многие молодые люди готовы съехать от родителей «хотя бы не в коробку для холодильника», подчеркнул Вайно. По его мнению, финансовые меры для поддержки молодёжи необходимы.

источник: ЦИАН