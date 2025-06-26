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Возможно: для молодёжи хотят запустить программу льготной аренды
фото: DimaBerlin / Shutterstock.com

Возможно: для молодёжи хотят запустить программу льготной аренды

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:25 26.06.2025

В России разрабатывают программу льготной аренды для молодых людей. Воспользоваться ей смогут молодые работники строительной отрасли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства. Об этом рассказал директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Александр Вайно, выступая на форуме «Движение».

Новую программу готовит АСИ совместно с госкомпанией «Дом.РФ» и госкорпорацией «Ростех». По данным опроса, проведённого среди респондентов в возрасте от 16 до 28 лет, только 35% молодых людей считают аренду жилья возможной, рассказал Александр Вайно. По его словам, механизм льготной аренды для молодёжи пока находится в проработке, он будет готов к концу этого года. Предполагается, что льготная программа будет доступна молодым работникам ключевых отраслей. Часть арендной платы будут компенсировать из бюджета.

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Многие молодые люди готовы съехать от родителей «хотя бы не в коробку для холодильника», подчеркнул Вайно. По его мнению, финансовые меры для поддержки молодёжи необходимы.

источник: ЦИАН

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