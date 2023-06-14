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Возможно ли восстановить плотину Каховской ГЭС

Возможно ли восстановить плотину Каховской ГЭС

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:12 14.06.2023

Руководитель Херсонской области настроен оптимистично.

Плотина Каховской ГЭС, поврежденная в результате удара ВСУ, подлежит восстановлению. Об этом сообщил журналистам в среду врио главы Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума.

Как только выровняется вода, мы проведем замеры. Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит, — сказал он, отметив, что задача выработки электроэнергии на данный момент не актуальна. 

Возможно ли восстановить плотину Каховской ГЭС

Сальдо назвал напряженной экологическую ситуацию после обрушения плотины.

Это экокатастрофа. Большой сброс воды, который вышел из Каховского водохранилища в Черное море, грозит даже соседним странам, — пояснил он.

По его словам, «по Черному морю зараженная вода достигнет Болгарии и Румынии».

Возможно ли восстановить плотину Каховской ГЭС

Общий ущерб от наводнения достигает почти 40 млрд. рублей, уточнил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

Ситуация на 12.00 сегодня, 14 июня. Общий ущерб от наводнения для людей, жилья, инфраструктуры и соцобъектов приближается к 40 млрд. руб. Масштаб повреждений уточняется после освобождения все новых территорий от воды. Оценка реального состояния зданий, объектов и оборудования в зоне ЧС продолжается.

В связи с огромным масштабом разрушений и ущерба Правительственная комиссия по ЧС поддержала наше предложение признать наводнение в Херсонской области чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Теперь уровень реагирования и поддержки государства будет максимальным.

Полный сход воды и возвращение Днепра в русло прогнозируется к 20 июня. На сегодня в Алешках и округе вода остается только в низинах — до 1,6 м. Началось нормальное снабжение — смогли зайти машины с продуктами…

В Голой Пристани уровень воды в низинах до 1,5 м. Начали вывозить погибших животных. Завтра здесь и в Алешках начинаем откачивать воду из подвалов и объектов инфраструктуры, — отчитался Алексеенко.

Возможно ли восстановить плотину Каховской ГЭС

По его информации, в регионе начинается гиперхлорирование всех сетей водоснабжения районов ЧС. По мере просушки освобожденных от воды объектов восстанавливается энергоснабжение населенных пунктов.

Узнайте больше:  Крымская делегация принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

Возможно ли восстановить плотину Каховской ГЭС

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