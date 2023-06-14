Возможно ли восстановить плотину Каховской ГЭС

Плотина Каховской ГЭС, поврежденная в результате удара ВСУ, подлежит восстановлению. Об этом сообщил журналистам в среду врио главы Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума.

Как только выровняется вода, мы проведем замеры. Плотина на Каховской ГЭС восстановлению подлежит, — сказал он, отметив, что задача выработки электроэнергии на данный момент не актуальна.

Сальдо назвал напряженной экологическую ситуацию после обрушения плотины.

Это экокатастрофа. Большой сброс воды, который вышел из Каховского водохранилища в Черное море, грозит даже соседним странам, — пояснил он.

По его словам, «по Черному морю зараженная вода достигнет Болгарии и Румынии».

Общий ущерб от наводнения достигает почти 40 млрд. рублей, уточнил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

Ситуация на 12.00 сегодня, 14 июня. Общий ущерб от наводнения для людей, жилья, инфраструктуры и соцобъектов приближается к 40 млрд. руб. Масштаб повреждений уточняется после освобождения все новых территорий от воды. Оценка реального состояния зданий, объектов и оборудования в зоне ЧС продолжается.

В связи с огромным масштабом разрушений и ущерба Правительственная комиссия по ЧС поддержала наше предложение признать наводнение в Херсонской области чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Теперь уровень реагирования и поддержки государства будет максимальным.

Полный сход воды и возвращение Днепра в русло прогнозируется к 20 июня. На сегодня в Алешках и округе вода остается только в низинах — до 1,6 м. Началось нормальное снабжение — смогли зайти машины с продуктами…

В Голой Пристани уровень воды в низинах до 1,5 м. Начали вывозить погибших животных. Завтра здесь и в Алешках начинаем откачивать воду из подвалов и объектов инфраструктуры, — отчитался Алексеенко.