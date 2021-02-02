Возможно, но не везде: эксперты оценили перспективы продления льготной ипотеки в регионах РФ

Программа льготной ипотеки со ставкой до 6,5% может быть продлена в тех регионах РФ, где до 1 июля рынок жилищного строительства будет недостаточно простимулирован действующим механизмом — ставка для них может быть дополнительно снижена, считают эксперты, опрошенные «Интерфаксом» . При этом отмена программы в отдельных регионах может привести к «охлаждению» рынка, прогнозируют они. Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщил, что льготная программа ипотеки может быть продлена после 1 июля 2021 года, но с корректировкой механизма. Как рассказали «Интерфаксу» несколько источников, знакомых с ситуацией, ЦБ согласился на пролонгацию программы до конца этого года, но при условии ее модификации. Так, программа может быть продлена не для всех регионов — там, где цены на жилье выросли особенно сильно, с 1 июля льготная ипотека будет свернута.

Программу, вероятно, оставят в отдельных регионах, возможно даже с еще более низкой процентной ставкой. Это должны быть именно те субъекты, в которых текущая программа не успеет или не сможет при своих параметрах простимулировать активность на рынке жилищного строительства, — считает генеральный директор РАСК Николай Алексеенко.

По его мнению, для получения субсидий на ипотеку также могут быть разработаны специальные критерии, как и в случае с программой льготного проектного финансирования застройщиков, работающих на низкомаржинальных рынках. Алексеенко отметил, что не ожидает оттока спроса на жилье в те регионы, в которых будет продлена программа.

Стоит понимать, что основными точками притяжения все равно останутся те субъекты, в которых предполагается заморозка программы (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и др.), — говорит эксперт.

Отмена субсидирования в ряде регионов приведет к «охлаждению» рынка, считает главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина:

Однако кардинального изменения структуры спроса по РФ не произойдет. Самыми активными по росту цен регионы оказываются одновременно локациями с наиболее высокой девелоперской активностью. Во многих субъектах РФ жители не могут полноценно воспользоваться субсидией – программа оказалась актуальна для регионов, в которых девелоперская активность уже была на высоком уровне.

По словам специалистов, после отмены льготной ипотеки в ряде регионов возможно смешение инвестиционного спроса, поскольку всё больше инвесторов отказываются от вложений в столичную недвижимость из-за рекордного роста цен, рассматривая другие регионы.

Где заморозят программу

Льготная ипотека может быть заморожена в тех регионах, где цены на жилье выросли на ее фоне больше всего, считают эксперты. По их данным, наибольший рост цен на квартиры произошел в регионах с максимальной активностью девелоперов.

Речь в первую очередь идет о Москве и Санкт-Петербурге. Это деловые, финансовые и культурные центры, которые интересны в том числе и застройщикам. Кроме того, жилье подорожало в Краснодарском крае. Это объясняется тем, что россияне рассматривают данный регион в качестве хорошего места отдыха, — говорит управляющий партнер риэлтерской компании «Метриум» Мария Литинецкая.

По данным аналитического центра ЦИАН, в Москве цены за год выросли в среднем на 16,5%, в Санкт-Петербурге – на 24,2%, в Краснодаре – на 22,4%. Значительный прирост цен также наблюдался в Нижнем Новгороде (+35,1%), Екатеринбурге (+30,5%), в Ростове-на-Дону (+23%).

Специалисты отмечают, что отмена субсидированной ипотеки незначительно отразится на рынке жилья крупных городов, поскольку средние ставки по кредитам сейчас находятся на низком уровне.

Если ставки по кредитам продолжат держаться на низком уровне, то даже отмена программы будет чистой формальностью для вышеназванных регионов, — считает руководитель департамента консалтинга и аналитики «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Сергей Ковров.

Он отметил, что инструменты для поддержания ипотечных ставок на психологически комфортном уровне сегодня есть и у банков, и у застройщиков.

Баланс спроса и предложения

Эксперты считают, что для замедления роста цен на жилье в отдельных регионах РФ необходимо обеспечить баланс спроса и предложения, при этом сохранив условия приобретения жилья для массового потребителя.

Сейчас основная проблема в том, что вывод новых проектов на рынок не успевает за высоким спросом и доля квартир в новостройках на этапе котлована по стартовым ценам свелась к минимуму, — отмечает руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Из-за неравномерного спроса и всплеска количества сделок во втором полугодии 2020 года резко сократилась экспозиция наиболее ликвидных лотов, рассказала Литинецкая.

Замедлить темп роста цен может восстановление предложения. Для этого нужно способствовать ускорению выхода новых перспективных проектов и активнее вовлекать федеральные земли в жилищное строительство, чтобы избежать подобной ситуации в перспективе трех лет, — подчеркнула эксперт.

В ЦИАН считают, что сдержать стоимость жилья также может рост конкуренции на первичном рынке.

Пока же дефицит нового жилья становится причиной того, что жители не могут воспользоваться субсидией именно из-за дефицита предложения, подходящего для программы. Поэтому поддерживать строительную отрасль необходимо не только с точки зрения обеспечения высокого спроса, но и стимулировать девелоперов развивать территории в конкретных регионах, — подчеркивает Виктория Кирюхина.

По ее словам, это может быть льготное налогообложение, государственно-частное партнерство в сфере развития территорий, льготные тарифы на подключение к инженерии.

Источник: Интерфакс-Недвижимость

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