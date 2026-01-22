Возможно: новую систему оплаты труда учителей могут ввести в 2027 году

В 2025 году в нескольких субъектах запустили пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда (НСОТ) педагогов, которая предполагает переход от фиксированных окладов. В течение 2026 года будут проводить мониторинг зарплат с учетом изменений, чтобы принять решение об их целесообразности и распространении опыта на всю страну. Сферу образования затронут и другие новации, следует из плана деятельности Минпросвещения на период с 2025 по 2030 годы. «Парламентская газета» изучила документ.

Пересмотреть принципы вознаграждения

График мероприятий Минпросвещения в рамках стратегического планирования на ближайшие годы предполагает совершенствование системы оплаты труда. Это необходимо, чтобы устранить экономически не обоснованные различия в доходах работников одной или разных организаций, занимающихся одинаковыми видами деятельности, независимо от региона.

Педагогов для колледжей начнут готовить в вузах

Сейчас в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях апробируют новый регламент расчета зарплаты педагогов. 70 процентов — базовая часть, то есть гарантированный оклад, остальные 30 — стимулирующие выплаты и компенсации, которые устанавливают руководители образовательных учреждений. В 2026 году министерство проанализирует зарплаты педагогов на экспериментальных территориях. Если отметит положительную динамику, новую методику могут внедрить и в других субъектах уже в 2027 году.

В нынешних условиях, когда требования к профессионализму педагога постоянно растут, следует кардинально пересмотреть принципы материального вознаграждения педагога, которому мы доверяем свое будущее и будущее своих детей, — сказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Работа на качество

Будут работать и над повышением качества образования. Педагогов, прошедших обучение по программам дополнительного профобразования на основе актуализированных профстандартов и на базе ведущих вузов и научных организаций, к 2030 году должно быть десять процентов против плановых трех в 2026-м.

Учителей естественно-научного профиля, повысивших квалификацию, — сто процентов против 30. А тех, кто соответствует современным стандартам профмастерства, — 20 процентов против восьми.

Количество учеников, родителей или их законных представителей и педагогов, которым обеспечили возможность эффективно планировать траекторию личностного роста ребенка, собираются увеличить с 50 до 80 процентов.

Преподавателей, которым создали условия для автоматизированного планирования образовательных программ и проверки домашних заданий, в том числе с использованием систем ИИ, должно быть не меньше 90 процентов.

Нижнюю планку по числу школьников и родителей, которые могут воспользоваться эффективной системой выявления, развития и поддержки талантов у детей при помощи комплексного проактивного сервиса, установили на уровне не ниже 80 процентов.

Использование проактивных сервисов подборки цифрового образовательного контента доведут до 80 процентов вместо нынешних 70.

Численность детей в возрасте от пяти до 18 лет, получающих дополнительное образование, планируют поднять с 80,6 процента до 82.

Продолжится создание и обновление электронных образовательных ресурсов. В частности, цифровых уроков по основным учебным предметам станет почти вдвое больше — 4771, тогда как сейчас 2494.

Выявить склонности

Планируют улучшить работу по профориентации школьников. Количество ребят из 6-х — 11-х классов, охваченных такими мероприятиями в рамках Единой модели профориентации, к 2030 году Минпросвещения намерено увеличить с 43 процентов до 58.

В том же году все ученики 7-х — 9-х классов ведущих общеобразовательных организаций должны будут пройти стажировку по высокотехнологичным специальностям.

Доля выбравших единый государственный экзамен по естественно- научным предметам (химии, физике, биологии), профильной математике и информатике должна повыситься с 32 до 35 процентов.

Колледжей, реализующих федеральный проект «Профессионалитет», тоже будет больше — 85 процентов вместо нынешних 33. А их выпускников, работающих в соответствии с полученными компетенциями, —63,3 процента против 62,8.

источник: «Парламентская газета»

