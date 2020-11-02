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Возможно, тарифы на воду в Крыму в 2021 году вырастут вдвое
Фото: pxhere.com

Возможно, тарифы на воду в Крыму в 2021 году вырастут вдвое

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:55 02.11.2020

Глава Крыма Сергей Аксёнов, предполагая худший вариант развития событий по водоснабжению Симферополя, населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов, отметил, что жесткие графики подачи воды сохранятся на протяжении всего 2021 года. Еще одна стороны этого «негативного сценария» — рост тарифов в Крыму, связанный с постройкой и введением в строй станций опреснения морской воды. Как ни крути, такая вода – дороже «обычной». Но насколько?

В предыдущие два-три года специалисты называли стоимость кубометра при опреснении около 100 рублей. По последним данным, вода будет стоить от 40 до 68 рублей за кубометр. Недалеко мы уходим от той стоимости, которая сейчас, — сказал Аксёнов.

Он уточнил, что одна опреснительная установка обойдется бюджету в сумму от 1 до 2,5 млрд. рублей. При этом Аксёнов напомнил, что оценка влияния опреснителей на экологию еще не завершена, окончательное решение не принято. Идут подсчеты. В том числе и по цене воды для населения Крыма.

Возможно, тарифы на воду в Крыму в 2021 году вырастут вдвое

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