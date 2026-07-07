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Новости Республики
В Крыму через две недели могут снизиться цены на бензин и дизтопливо
автор фото: Виктор ГУСЕЙНОВ, источник - Комсомольская правда Крым

Возможно? В Крыму через две недели могут снизиться цены на бензин и дизтопливо

Опубликовал: news-parser в Актуально 14:31 07.07.2026

Через две недели в Крыму могут снизиться цены на бензин, а также дизельное топливо. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил советник главы республики Олег Крючков.

При поддержке президента будут приняты меры по субсидированию наших топливных компаний, – сказал он.

Советник добавил, что сейчас этим предприятиям сложно завозить бензин в Крыму. По его словам, введение субсидий позволит снизить цены на топливо для жителей. Крючков предположил, что это может произойти уже через две недели.

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источник: Комсомольская правда Крым

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