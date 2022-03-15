Возможно? Власти задумались над снятием с части россиян оплаты ЖКХ

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, сообщает Московский Комсомолец , выступил с предложением освободить от оплаты жилищно-коммунальных услуг многодетные семьи, субсидировать 70% их стоимости людям старше 65 лет и семьям, где есть безработные, а также отменить комиссии банков при оплате коммуналки. Возможность реализации предложения оценила специалист в области ЖКХ, директор АНО «Организация народного контроля» Наталья Чернышева. По её словам, на это может потребоваться более 150-200 млрд. бюджетных рублей в год.

Сейчас главная задача правительства — помочь людям в трудной ситуации, — говорит Наталья Чернышева. — Поэтому категории жителей, подпадающих под субсидии, следует существенно расширить, а также увеличить размеры этих субсидий.

Средний размер субсидий по ЖКХ составляет 1800 руб. в месяц, и эту цифру нужно увеличить как минимум вдвое. Начать нужно действительно с многодетных семей и пенсионеров, но дальше нужно существенно расширить категории тех граждан, которым полагаются субсидии на ЖКХ, а также увеличить размер самих субсидий.

Важно, что прозвучали предложения предоставить субсидию в размере 70% оплаты ЖКХ для семей, где есть безработные. Сейчас это будет особенно актуально. Кроме этих мер, придется сдерживать рост тарифов ЖКХ, и было бы правильным заморозить повышение тарифов с 1 июля 2022 года.

Что касается банковской комиссии за оплату «коммуналки», то уже давно звучали предложения ее полностью отменить, и это должно быть сделано как можно быстрее.

Помощь людям с субсидиями по ЖКХ сейчас будет чрезвычайно полезна. Это поможет остановить рост задолженности по ЖКХ, поскольку, если люди получают субсидии, то платить они будут вовремя. В свое время отмена платежей за капремонт в некоторых регионах во время пандемии способствовала тому, что жители платили аккуратнее, хотя бы из чувства благодарности, что о них хоть как-то заботятся. Считаю, что платежи за капремонт в текущей ситуации надо отменить для всех.

Сколько граждан смогут получить такую помощь?

Всего в России сейчас около 10% семей являются многодетными, это больше 1,5 млн. семей. Все они как можно скорее должны получить субсидию на оплату ЖКХ в размере 100%.

Пенсионеров сейчас около 43 млн. человек, и все они также должны получить субсидию на ЖКХ как минимум в размере 70%. В целом субсидии по ЖКХ получают около 3,5 млн. семей (около 6% от общего числа семей), и общие выплаты субсидий составляют около 80 млрд. рублей.

Кстати, несмотря на то, что общая сумма выплаченных субсидий ежегодно росла, количество семей, подпадающих под них, постоянно снижалось. Для сравнения, в 2003 году субсидии получало около 7 млн. семей (около 15% от общего числа семей). Эту тенденцию срочно необходимо остановить и изменить, расширив число семей, подпадающих под субсидии.

От чего зависит размер субсидий и реально ли его поднять?

Субсидии зависят от предельной доли расходов на ЖКХ в общем объеме расходов семьи, и эта доля устанавливается региональными властями по каждому конкретному региону. Максимальная доля составляет 22%, минимальная 10%.

Обязательно следует снизить эту долю расходов на ЖКХ, от которой полагаются субсидии. Уже давно звучали предложения, чтобы предельная доля была не 22%, а 15%, но пока это не было сделано. На самом деле, эту предельную долю сейчас следует закрепить на уровне хотя бы 10%.

В целом, количество семей, претендующих на субсидии, следует увеличить как минимум вдвое.

Еще одна проблема, которую нужно срочно решить — очень многие семьи не могут оформить субсидии из-за имеющейся задолженности по ЖКХ. Необходимо отменить условие по отсутствию долгов для начисления субсидии, поскольку именно те, у кого образовались долги, находятся в самом уязвимом положении.

И самое важное — нужно сделать выявительный, а не заявительный порядок начисления и выплаты субсидий. Люди не должны сами обращаться в органы соцзащиты или МФЦ, а государственные органы самостоятельно должны определяли семьи, которым полагаются субсидии, и начислять их автоматически. Это вполне можно сделать, поскольку государство уже научилось пристально следить за доходами граждан. А раз так, то пусть тех, кому полагается субсидия, не вынуждают бегать за ней по инстанциям.

Сколько бюджетных средств может потребоваться на реализацию этих предложений?

Сейчас общие выплаты субсидий составляют около 80 млрд. рублей. С учетом того, что увеличить количество семей, подпадающих под субсидии, нужно как минимум вдвое, и размер самих субсидий необходимо также повысить, то на это может потребоваться дополнительно около 150-200 млрд. рублей в год. Если мы говорим о заморозке роста тарифов ЖКХ и отмене платы за капремонт, то на это, конечно, потребуются еще дополнительные суммы из бюджета. Да, это сложно, но сейчас главное, повторюсь — это помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Готовы ли власти в нынешних условиях раскошелиться на такие меры поддержки? Поддержат ли законодатели предложение профильного комитета Госдумы? Наталья Чернышева отмечает:

Хочется надеяться, что все предложения по увеличению субсидий и расширению категорий граждан, которым они полагаются, будут поддержаны. Правительство сейчас должно сделать все, чтобы наиболее уязвимые категории людей получили помощь по оплате ЖКХ как можно скорее. Сейчас вся экономика будет перестраиваться, бюджет нужно срочно пересматривать, и прежде всего это надо делать с прицелом на обеспечение социальной поддержки граждан. Поэтому здесь вопрос стоит не в том, чтобы «раскошелиться», поскольку бюджет и оставшиеся средства ФНБ, не попавшие под заморозку — это наши общие деньги, а не деньги правительства, а в том, чтобы эти деньги грамотно и эффективно перераспределить.

Источник: Московский Комсомолец

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