Возможно: военным предлагают дать право на досрочное увольнение для ухода за ребенком-инвалидом

Военных предлагают наделить правом на досрочное увольнение со службы при необходимости ухода за ребенком-инвалидом. Такой проект законодательной инициативы внес в Госдуму Народный совет Луганской Народной Республики 3 февраля.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в действующем законодательстве отсутствует такая норма и это создает препятствие для осуществления военнослужащими своих родительских прав и исполнения родительских обязанностей в полной мере.

Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» абзацем, в соответствии с которым военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, будет иметь право на досрочное увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам в связи с необходимостью ухода за ребенком-инвалидом.

Ранее «Парламентская газета» писала, что с начала спецоперации принято 154 закона, направленных на поддержку бойцов и их близких. В частности, у них появилась возможность получить бесплатно еще одну профессию, запустить процедуру внесудебного банкротства, заключить соцконтракт на льготных условиях и т. д.

источник: «Парламентская газета»

