Возникающие проблемы в МКД необходимо устранять в течение трех дней — Сергей Аксёнов

Нужно организовать совместную работу так, чтобы гражданам не приходилось тратить время на выяснение отношений с должностными лицами. Все должно быть четко регламентировано. При этом считаю, что наиболее насущные вопросы – будь то неработающий лифт или отсутствующее отопление – должны решаться в режиме ручного управления в течение трех дней, без излишней бюрократии и формализма. Очень важно, чтобы крымчане знали, что реальный результат будет получен по итогам любого обращения, – сказал Глава республики.

Как сообщил Сергей Аксёнов, на территории республики располагается более 11 тыс. многоквартирных домов. Инспекцией по жилищному надзору Республики Крым составлен соответствующий реестр, в который включены критерии деятельности управляющих организаций, а также рекомендованный тариф на содержание общего имущества МКД.

Еще раз напомню, что решение о размере тарифа – это прерогатива жителей. Ни управляющая организация, ни местная администрация не имеют права его навязывать. В то же время руководство муниципального образования в ходе общих собраний с собственниками может рекомендовать выбрать ту или иную управляющую компанию, принимая на себя ответственность за ее деятельность, – отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов призвал собственников квартир в обязательном порядке присутствовать на общедомовых собраниях, не оставаться в стороне и принимать решения, направленные на создание и поддержание благоприятных и безопасных условий проживания.

Начальник Инспекции по жилищному надзору РК, главный государственный жилищный инспектор РК Дмитрий Разумовский проинформировал, что ведомством составлен рейтинг 152 управляющих организаций Крыма за I квартал 2025 года, который определялся по четырем критериям. Это количество обращений граждан в инспекцию, расчетная площадь МКД, находящихся в управлении, сумма задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, а также срок работы управляющей компании на рынке.

Сергей Аксёнов предложил добавить в критерии рейтинга периодичность и полноту предоставления управляющими организациями отчетов о своей работе жильцам обслуживаемых домов.

В мероприятии также принял участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым