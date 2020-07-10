Возобновились перевозки в Крым по «единому» билету

С 10 июля в Крым можно добраться автобусами по «единому» билету из Анапы и Краснодара. В частности, «Единая транспортная дирекция» возобновила автобусные перевозки по «единому» билету от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт «Витязево» в Алушту, Ялту, Феодосию и Судак. Об этом сообщается в пятницу на сайте Минтранса РФ.

Курортный сезон в Крыму официально стартовал 1 июля, теперь на отдых могут приезжать туристы из других российских регионов. Сегодня Центральная Россия имеет прямое железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом, однако пассажиры едут со всех концов нашей страны. Для их удобства мы возобновили перевозки от городов, не имеющих возможности беспересадочной поездки в Крым, — говорится в сообщении.

Продажи «единых» билетов в Крым начались с 1 июля, проездной документ с использованием железнодорожной составляющей можно оформить в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей ФПК, а также на сайте РЖД. Билет с использованием авиационного транспорта можно приобрести через агентскую сеть ТКП. Воспользоваться таким билетом можно с 10 июля.

Отмечается, что пассажир с «единым» билетом приобретает множество преимуществ: это и максимально удобная стыковка между рейсами — сокращение времени, расстояния и количества пересадок; возможность бесплатно провезти с собой ребенка до пяти лет по автобусной части билета; возможность удаленного оформления проездного документа, единоразовая оплата всего маршрута; гарантированность перевозки по всему пути следования и обеспечение круглосуточного сопровождения пассажиров по отработанному дирекцией стандарту.

Уточняется, что на территорию Крымского полуострова уже куплено более 2,5 тыс. билетов. С 2014 года за шесть курортных сезонов «Единая транспортная дирекция» перевезла более 2,3 млн. пассажиров.

Напомним маршруты по «единому» билету,доступные в этом году:

— Анапа – Феодосия – Судак,

— Анапа – Алушта – Ялта,

— Краснодар – Феодосия – Судак,

— Краснодар – Алушта – Ялта.

C расписанием и ценами на «единый» билет можно ознакомиться на официальном сайте АНО «Единая транспортная дирекция», а также по телефону круглосуточной бесплатной «горячей» линии 8 (800) 250-18-04.