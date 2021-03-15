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Возобновление подачи горячей воды в Симферополе пока не планируется
Фото: sportbo.ru

Возобновление подачи горячей воды в Симферополе пока не планируется

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 20:17 15.03.2021

Власти пока не планируют снова подавать горячую воду в Симферополе. Об этом сказал сегодня министр ЖКХ РК Сергей Донец. В ответ на многочисленные обращения жителей Симферополя, просьбы возобновить горячее водоснабжение он сказал:

Мы проинформировали о том, что мы находимся на графиках, поэтому пока горячей воды в городе Симферополе не будет.

Ранее сообщалось, что горячую воду в Симферополе, возможно, снова начнут подавать по окончании отопительного сезона. Однако общая ситуация с водой в столице Крыма все еще напряженная. Министр не произнес вслух, но, скорее всего, и 2021 год Симферополь проведет без централизованной подачи горячей воды.

Возобновление подачи горячей воды в Симферополе пока не планируется

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