Возобновление зерновой сделки: для Крыма важен беспошлинный экспорт зерна — эксперты

Кремль ранее опубликовал заявление по итогам консультаций с США в Эр-Рияде. Первым этапом мирных соглашений между Россией и США может стать смягчение санкций в области продовольственной безопасности РФ. Условия по так называемой зерновой сделке, касающиеся России, ранее не были выполнены, сейчас справедливость должна восторжествовать, считают в Кремле.
Урегулирование черноморской инициативы с РФ для нашей страны принципиально. Но когда мы говорим о глобальном рынке зерна и о тех рынках, куда нас пустят, – верить западным «друзьям» трудно. Данная система очень зависима от крупных стран. Сейчас эти страны пока в диалоге с нами, но та же Европа — далеко не в диалоге. А крупные порты и перевозки – пока это Европа. Понятно, что и азиатские порты занимают серьезное место, но и там есть страны, которые не совсем с нами дружат, — оценивает ситуацию Кратюк.
По его мнению, для Крыма сейчас главное то, что в этом году получено разрешение на беспошлинный вывоз крымского зерна из портов республики и Севастополя. Это позволит получать повышенную прибыль от экспорта зерна по традиционным направлениям.
В этом году мы переломили этот серьезный момент. Отмена пошлины на вывоз и определенная квота. Мы получили возможность вывезти около 700 тыс. тонн зерновых. Нашими союзниками в этой борьбе были минтранс и минэкономразвития. Мы должны были между крупными игроками найти баланс для республики, чтобы нам было интересно работать, и мы получили такое разрешение, — рассказал он.
Он напомнил, что порты Крыма остаются санкционными, но при этом республика сохраняет традиционный экспорт в целый ряд стран.
Для нас до последнего времени Сирия была крупнейшим потребителем. Сейчас ситуация будет изменена, но вне зависимости от политики, людям все равно нужно будет продовольствие. Обязательно — Судан, Ливия, Египет – были есть и будут, — сказал министр.
Он уточнил, что речь в первую очередь идет о портах Феодосии и Керчи, которые могут перевозить достаточно серьезные объемы — порядка 50%. При этом они являются мелководными, поэтому зерновые перевозятся сначала в Севастополь, где расположен глубоководный порт и терминал с очень большим потенциалом и ежесуточным объемом отгрузки до 20 тысяч тонн. При этом Крым продает свое зерно, и отсутствие пошлин – прямая возможность больше заработать.
Это еще одно принципиальное решение, потому что Крым получил возможность продавать свое зерно – мы не являемся транзитом, а зарабатываем определенные бонусы на реализации своего зерна. И не стоит забывать о том, что качество нашего зерна выше всяких похвал. Крыму для себя нужно всего 1 млн тонн. Традиционно мы производим в полтора-два раза больше. То есть это наш экспортный потенциал и живые деньги, — сказал глава республиканского минсельхоза.
Европа будет пытаться сорвать договоренности России и США по Черноморской инициативе. Такое мнение высказал ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
источник: РИА Новости Крым
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