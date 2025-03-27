Возобновление зерновой сделки: для Крыма важен беспошлинный экспорт зерна — эксперты

Возобновление зерновой сделки является важным вопросом, однако для санкционных портов Крыма сейчас самое важное произошедшее изменение – возможность беспошлинного вывоза зерна в те страны, с которыми Крым уже давно сотрудничает в этом направлении. Такое мнение в эфире

Кремль ранее опубликовал заявление по итогам консультаций с США в Эр-Рияде. Первым этапом мирных соглашений между Россией и США может стать смягчение санкций в области продовольственной безопасности РФ. Условия по так называемой зерновой сделке, касающиеся России, ранее не были выполнены, сейчас справедливость должна восторжествовать, считают в Кремле.

Урегулирование черноморской инициативы с РФ для нашей страны принципиально. Но когда мы говорим о глобальном рынке зерна и о тех рынках, куда нас пустят, – верить западным «друзьям» трудно. Данная система очень зависима от крупных стран. Сейчас эти страны пока в диалоге с нами, но та же Европа — далеко не в диалоге. А крупные порты и перевозки – пока это Европа. Понятно, что и азиатские порты занимают серьезное место, но и там есть страны, которые не совсем с нами дружат, — оценивает ситуацию Кратюк.

По его мнению, для Крыма сейчас главное то, что в этом году получено разрешение на беспошлинный вывоз крымского зерна из портов республики и Севастополя. Это позволит получать повышенную прибыль от экспорта зерна по традиционным направлениям.

В этом году мы переломили этот серьезный момент. Отмена пошлины на вывоз и определенная квота. Мы получили возможность вывезти около 700 тыс. тонн зерновых. Нашими союзниками в этой борьбе были минтранс и минэкономразвития. Мы должны были между крупными игроками найти баланс для республики, чтобы нам было интересно работать, и мы получили такое разрешение, — рассказал он.

Он напомнил, что порты Крыма остаются санкционными, но при этом республика сохраняет традиционный экспорт в целый ряд стран.

Для нас до последнего времени Сирия была крупнейшим потребителем. Сейчас ситуация будет изменена, но вне зависимости от политики, людям все равно нужно будет продовольствие. Обязательно — Судан, Ливия, Египет – были есть и будут, — сказал министр.