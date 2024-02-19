Возрождение Херсонеса – долгий путь ради мира и единства

Скептикам лучше помолчать.

Февраль 2024 года ознаменован началом возрождения монастырской жизни в святом месте Руси – Херсонесе. В том, что это знаменательное событие произошло спустя век с момента закрытия советской властью Херсонесского монастыря можно усматривать и Божий промысел, и цикличность истории, и даже символику дат и чисел, и, уж точно, государственный подход в решении вопросов, связанных с темами духовности, культуры, образования, науки, нравственности. Именно так, ведь в судьбе Херсонеса неразрывно сплелись историческое и сакральное, просвещение и православие, наука и вера. Путь возрождения стал долгим, но он близок к завершению и будет пройден.

Во исполнение поручений Президента РФ В.В. Путина полным ходом идет строительство «Нового Херсонеса» — реконструкция и расширение музея-заповедника. Ему тесно в нынешних границах, фонды, уникальные экспонаты хранятся в аварийных зданиях, вся инфраструктура требует масштабной модернизации, с одной стороны, а с другой – бережного и даже трепетного отношения к каждому квадратному метру уникального музея под открытым небом, колыбели Крещения Руси.

Знаете ли вы, что на сегодняшний день в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в экспозициях представлено только 10% экземпляров из 250 тысяч экспонатов. Остальные 90% просто негде выставлять. В ходе новых исследований и раскопок обнаружены еще десятки тысяч артефактов.

Помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский (в августе 2021-го):

Мы все гордимся Херсонесом, но даже не представляем реального масштаба и грандиозности коллекции и наследия, которое представляет собой эта земля. Проект, который реализуется сейчас по поручению Президента, создаст новое качество исторического и культурного пространства.

По замыслу архитекторов, в обновленный музейно-просветительский комплекс (на 30 гектарах!) входят: международный археологический центр, паломнический центр, Византийский квартал, амфитеатр, храм-парк под открытым небом и, конечно, музеи – Античности и Византии, Крыма и Новороссии, а также Христианства. Стройка кипит. Если угодно, сама огромная стройплощадка может быть местом проведения экскурсий. Счет найденным артефактам идет на сотни тысяч, скорость возведения построек – даже не на месяцы, на дни.

Создание такого историко-археологического парка «Херсонес Таврический» как Общероссийского исторического центра, связанного с формированием российской нации и единого Российского государства, проводится во исполнение поручения Президента РФ от 17 марта 2019 года. Курирует проект председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев (в марте 2023-го):

Уникальная идея, которую поддержал Президент, реализуется невероятными темпами, благодаря военным строителям.

Обратите внимание, 18 марта 2023 года была сдана первая очередь этого грандиозного проекта. Первые объекты «Нового Херсонеса» — детская школа искусств и центр «Корсунь» — филиал знаменитого «Артека». В школе уже учится около тысячи одаренных девочек и мальчиков, а филиал МДЦ «Артек» может одновременно принимать до трехсот ребят со всей страны, чтобы знакомить юных граждан нашей страны с историей древнего Херсонеса. Зачем? Вопрос риторический, но все же (для скептиков дадим ответ): Крым, Севастополь и Херсонес имеют для России сакральное значение. Именно там крестились князь Владимир и его дружина. Эти места стали колыбелью российского духовного самосознания. Об этом не раз говорил Владимир Путин. И в 2015-м, когда давал поручение Правительству принять музей-заповедник в федеральную собственность, и в 2017-м на встрече с крымчанами и севастопольцам, и в 2019-м – в своих поручениях (без преувеличения, исторических), и в 2023-м, в ходе посещения Херсонеса.

Ох уж эти скептики, последние три года их нестройные голоса вещали о разнообразных «катаклизмах» для жителей севастопольской улицы Древней, примыкающей к Херсонесу, о «насильственных переселениях», «конфликте «общественности» и музея», о том, что проект свернут или изменят, строительство превратится долгострой, «не время», мол, для «всего этого»…

… А караван идет. Стройка ни на час не замирает. В музее – экскурсии и акции, несмотря на «не сезон» сотни туристов. В православном храме – службы (во временном, пока идут работы на Свято-Владимирском соборе). А 15 февраля, в день празднования великого двунадесятого праздника Сретения Господня и по случаю возобновления монашеской жизни в Свято-Владимирском монастыре на территории Херсонеса Таврического митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил Божественную Литургию.

Скептики (куда же без них, демократия, как-никак) снова не угомонятся. Новые «страшилки»: «монахи потеснят музей», «мало им и без того монастырей», «проход на Херсонес закроют», «где ж бедным горожанам отдыхать и купаться в море теперь»… И камень в огород некоторых СМИ – зачем же тиражировать голоса манипуляторов (если не провокаторов). На территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» давно уже все эти «морские купания» с «пикниками» из бездуховного и раздираемого страстями конца ХХ века запрещены. Пляжей в Крыму и Севастополе предостаточно. А тезис «мы так привыкли» — от лукавого. Проход в Херсонес не закроют. Как можно вообще запретить проходить на территорию музея?

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев (в феврале 2024-го):

Доступ на территорию музея-заповедника будет по-прежнему открыт для севастопольцев и гостей города. Никакой речи о закрытии территории Древнего Херсонеса не идет.

Ну а про «мало им монастырей»… Господа-товарищи, скептики, слышали что-то про восстановление исторической справедливости?

Херсонесский Свято-Владимирский монастырь родом из ХIХ века. По изначальному замыслу он был призван выполнить миссию по созданию живого памятника эпохальному событию, определившему духовный вектор развития русского народа и государства — крещению в 988 году в Корсуне (Херсонесе) князя Владимира. Как уверяют историки, такую идею подал главный командир Черноморского флота и портов, военный губернатор Николаева и Севастополя Алексей Грейг.

В 1850 г. на руинах древнего Херсонеса, на месте крещения князя Владимира было решено основать монастырь. Несколько десятков лет позднее центром монастырской усадьбы стал Свято-Владимирский кафедральный собор. Первый камень в его основание заложили в 1861 году императорская чета – Александр Второй (Освободитель) и Мария Александровна Романовы. В 1891-м году был освящен главный предел храма, построенного на добровольные пожертвования россиян. Отметим, что в 1888 году в Херсонесской обители проходили торжества по случаю 900-летия Крещения Руси.

Что же представлял собой монастырь?

Историки государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Тврический» (в феврале 2024-го): «Помимо собора в центре усадьбы располагалось двухэтажное каменное здание – архиерейский дом с церковью и монастырским общежитием, построенный в 1860–1863 годах по проекту поручика К. Вяткина, состоявшего в качестве архитектора при монастыре. Напротив архиерейского дома возвышалось небольшое строение – церковь Семи священномучеников херсонесских, построенная в середине XIX в. в память о святых мучениках – Ефреме, Василии, Евгении, Елпидии, Агафодоре, Еферии и Капитоне, которые в разное время были епископами на херсонесской земле».

В начале 1924 года решением Крымского Центрального исполнительного комитета монастырь упразднили. Постановлением КрымЦИК Владимирский собор, храм Семи священномучеников Херсонесских и домовая церковь Корсунской иконы Божией Матери подлежали ликвидации. Последняя Божественная литургия в храме во имя Семи священномучеников прошла 28 июля 1925 года. Далее помещения монастыря (не слишком-то приспособленные для музейного дела) перешли к археологам, научным-работникам… И вот через 100 лет после закрытия монастыря было принято историческое решение о возрождении Свято-Владимирской обители. Знаменательное событие, благое дело!

И снова скептики… Не они ли (или их «родители») вещали на эту же тему в 1994-м, когда Владимирской собор Херсонеса вернули Церкви и здесь начались богослужения, в 2001-м, когда завершилась реконструкция храма. Тогда тоже звучало: «оттяпали у нас Херсонес», «все попам, а что народу»… Хм, а вот как раз священнослужители и народ неразделимы, дышат одним воздухом, живут по Совести. В трудные годины для Родины такое единение только крепче. И духовность, молитва, вера всегда побеждают зло.

Скептики могут сколько угодно «гуглить» и «выискивать блох» в домыслах и теориях про «конфликт музея и епархии», «перечень монастырских помещений в ведении заповедника». Правда – намного проще.

Секретарь Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Александр Якушечкин (в июле 2017-го):

Сама ситуация конфликта между представителями Русской православной церкви и музейным сообществом аномальна, поскольку не так давно мы говорили, откуда на Руси появились музеи… Первые музеи назывались древлехранилищами, открывались они при храмах и монастырях. И уже это должно напоминать нам о том, что именно церковь начинала первую заботу об истории, музейных экспонатах, хрониках и летописях.

В конце июня 2023 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между Государственным историко-археологическим музеем-заповедником «Херсонес Таврический» и религиозной организацией «Симферопольская и Крымская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». Стороны договорились о взаимопомощи в ряде вопросов, в частности, популяризации культурного и православного наследия Херсонеса.

Пресс-служба Крымской митрополии (в июне 2023-го):

По итогам подписания Соглашения о сотрудничестве стороны взяли на себя обязательства по приобщению граждан (включая детей и молодежь) к сокровищам многовековой Православной культуры посредством проведения совместных мероприятий и образовательных проектов, а также телевизионных и радиовещательных программ и осуществлению их информационного обеспечения. Важным пунктом договоренности является подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым датам в истории Российского государства, Русской Православной Церкви.

12 февраля 2024 года в Симферопольскую и Крымскую епархию по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прибыла Коллегия Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ. Главный результат Коллегии — актуализирован вопрос возрождения Свято-Владимирского монастыря на территории Херсонеса Таврического.

Путь возрождения Херсонеса – един для духовности и просвещения.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в феврале 2024-го):

Святейший Патриарх Кирилл, благословивший и внимательно наблюдающий за этим проектом в Херсонесе, в свое время создал Патриарший совет по культуре, в том числе, и как институт соработничества Церкви с музейным сообществом. Пример Крымской митрополии и федерального музея в Херсонесе – это явление не просто сосуществования, но и деятельного сотворчества музейных работников и духовенства… На новой территории Херсонесского заповедника, там, где идет строительство, все это можно назвать по-гречески «Неополис», Новый город. И он будет, Бог даст, удивительным, красивым, привлекать к себе людей. И многие будут находить здесь веру. Будет и музей Христианства, и музей античности и Византии, и музей Крыма и Новороссии, и реконструированные кварталы византийского города времен князя Владимира. Для взрослых и детей будет пища для души и ума, много открытий и увлекательных приключений. А в Старом городе – благоговение, созерцание, размышление и, конечно, молитва.

Ровно через 100 лет после закрытия монастыря принято историческое решение о возрождении Свято-Владимирской обители.

Ктитор Свято-Климентовского мужского монастыря в Инкермане Вадим Прокопенков (в феврале 2024-го):

Для Руси Херсонес стал священным источником, купелью, в которой она родилась для новой жизни, откуда просиял для нее Свет Христов. Вновь из-под вековых пластов возникают очертания христианских храмов, свидетельствуя о непрерывности литургической жизни древней Корсуни.

Не об этом ли говорил Президент Российской Федерации? Не об этом ли мечтали крымчане и севастопольцы в своем порыве единения с исторической родиной – Россией? Есть ли другая такая «точка сборки» нашего самосознания, нашей общей духовности и силы? А скептики… Они всегда будут, но сейчас им лучше помолчать.

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в октябре 2023-го):

Нам предстоит всем вместе, особенно здесь, на крымской земле, преодолеть все испытания, соединить разъединенное, принести мир в души, мир настоящий, а не зыбкий. Мы призваны сотворить такой мир и такое единство в народе Божием, чтобы никто не смел и не сумел бы их разрушить. Это призвание нашего поколения.

Фото, архивные материалы и эскизы презентации: Фонд «Моя история», Крымская митрополия, музей-заповедник «Херсонес Таврический», портал Православие.Ru, Максим Бучнев, Ленур Ибрагимов.