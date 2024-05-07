Возвращаясь из Крыма, турист решил отдать свой мотоцикл бойцам на фронт

Возвращаясь из Крыма, турист Андрей передал бойцам на фронт мотоцикл, походную баню и турбопечку в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы». Надежные «туристические спутники» послужат крымским бойцам десантно-штурмовых войск на Запорожском направлении СВО.

Каждый год Андрей из Москвы отправляется в туротпуск колесить по всей России и наслаждаться красотами от снежного севера до солнечного юга. В этом путешествии его сопровождает верный товарищ – мотоцикл, ни разу не подведший хозяина ни в горах, ни в лесах.

В этом году «Сузуки» и Андрей провели свое финальное совместное путешествие по России, завершив его в Крыму. Отсюда железный конь отправится на передовую Запорожского направления СВО. Оказавшись в прифронтовом регионе Андрей, решил отдать его в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

Отдаю старого друга, пусть пригодится там, где сейчас нужнее. Мотоцикл надежный, будет служить верой и правдой, точно не подведет ребят и принесет много пользы, — рассказал Андрей.

С таким предложением помощи он обратился в Народный фронт, где буквально за день связались с бойцами, которым техника нужна. Боевой тест успешно провели с десантно-штурмовым полком.

Техника шикарная, мотоцикл мощный и бесшумный на расстоянии, для наших задач самое то! Видно, что содержали от души. Спасибо!, — делится крымский десантник.

А чтобы другу не было одиноко с новым хозяином, и чтобы еще больше помочь ребятам, Андрей прямо во время передачи решил отдать еще и туристическую баню, а также турбопечку. Всё для быстрого и эффективного использования в любых условиях – хоть туристических, хоть фронтовых.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму