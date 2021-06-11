Впереди три дня выходных, потом четыре рабочих дня… и снова три выходных

Две рабочие недели подряд – сокращенные. Все потому, что впереди праздники – День России (12 июня) и Троица (20 июня). Соответственно, крымчан ждут по три дня выходных.

Согласно производственному календарю, первая сокращенная рабочая неделя будет с 15 по 18 июня. Крымчане будут отдыхать 14 июня, в связи с переносом праздничного выходного с субботы 12 июня.

Следующая неделя также будет сокращённой в связи с празднованием Дня Святой Троицы. Так, 21 июня было объявлено выходным днём согласно Указу Главы РК.

Итак, отдыхаем 12-13 и 14 июня, работаем с 15 по 18, снова отдыхаем 19, 20 и 21 июня. Разумеется, это в большей степени касается «бюджетников», работников госпредприятий и учреждений. Частный бизнес от обилия выходных не в восторге.