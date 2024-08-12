Врач говорит: инфекции, которыми можно заразиться при купании

В разгар лета, когда во многих регионах России неделями держится высокая температура, многие предпочитают выезжать на отдых к воде. Однако важно помнить, что теплые водоемы – благоприятная среда для размножения бактерий, и в период отпусков распространение инфекций способно создать напряженную эпидемиологическую ситуацию по всей стране.

В середине июля специалисты Гидрометцентра назвали повышение температуры воды в Черном море до 28 градусов «редчайшим событием» – аномальные температурные отклонения нетипичны для российских курортов. Такое повышение температуры воздуха и воды создает идеальные условия для размножения и распространения болезнетворных микроорганизмов, вызывающих водозависимые инфекции. Эти заболевания развиваются, когда люди вступают в контакт с загрязненной водой через купание в водоемах (причем средой обитания для патогенов может стать как пресная, так и морская вода) или потребление недостаточно очищенной воды для питья, мытья овощей и фруктов и приготовления пищи.

При купании в водоемах есть риски заразиться прежде всего кишечными инфекциями: энтеровирусами (которые могут вызывать не только диарею, но и менингит!), норо- и ротавирусными инфекциями, гепатитом А и другими, а также паразитарными заболеваниями: лямблиозом, токсокарозом, шистосомозом, – предупреждает Людмила Катанахова, к.м.н., главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Югры (ХМАО):

Ротавирусная инфекция

Ротавирусной инфекции подвержены люди разных возрастов, но особенно она опасна для детей. Большинство случаев заболевания приходится именно на возраст от 6 месяцев до 2 лет. Заболевание начинается внезапно и протекает тяжело. Симптомы обычно появляются в течение 2 дней после заражения – к ним относятся диарея, тошнота и рвота, повышение температуры до 38,5 градусов и выше.

Ротавирус может выживать в воде до 60 дней. Черное и Азовское моря имеют меньшую соленость, чем Средиземное, что делает их более благоприятной средой для выживания вирусов. Старые очистные сооружения на побережье и отсутствие очистки сточных вод в частном секторе также могут приводить к загрязнению моря отходами человеческой жизнедеятельности, что чревато распространением ротавируса.

Энтеровирусные инфекции

Энтеровирусные инфекции — это целая группа острых инфекционных болезней. Они высокозаразны, особенно в первые дни болезни, а инкубационный период может длиться до 35 дней. Для этих инфекций характерна сезонность – заболеваемость растет в конце лета. Им подвержены преимущественно дети и молодые люди, также в группу риска входят лица с ослабленным иммунитетом. Энтеровирусы способны поражать практически все системы организма человека: нервную, сердечно-сосудистую и бронхолегочную, а также желудочно-кишечный тракт, почки, кожу и слизистые.

Одно из серьезных осложнений – менингит (воспаление оболочек мозга), характеризующийся сильной головной болью, повышением температуры до 39°С, светобоязнью и рвотой. Это крайне опасное состояние, связанное с высоким риском летального исхода и инвалидизации. Однако еще более опасен менингит бактериальной природы, который чаще всего вызывает менингококковая инфекция. В группе особого риска — дети первых лет жизни и дошкольного возраста.

Дети также наиболее уязвимы во время купания – они чаще заглатывают воду и резвятся на мелководье, где концентрация микробов выше. Купание и ныряние в загрязненной воде может привести к воспалению уха – вода проникает в слуховой проход и достигает барабанной перепонки, что облегчает «путь» бактерии или вируса в мозг. Так, в конце июля стало известно о заболевании семьи в Красноярске менингитом после купания в бассейне – госпитализировали трех человек.

Гепатит А

Гепатит А – острое инфекционное заболевание, которое в первую очередь «бьет» по печени, нарушая ее функции. Вирус гепатита А передается контактно-бытовым (при прямом контакте с зараженным человеком), пищевым и водным (при попадании в носоглотку загрязненной воды) путем.

Клинические проявления «болезни грязных рук» могут варьироваться от легких до тяжелых и включать в себя такие симптомы, как повышение температуры, недомогание, потеря аппетита, диарея, тошнота, а из более специфических – потемнение мочи и желтуха (пожелтение склеры глаз и кожи). Для гепатита А характерна привязанность к жарким регионам и широкая распространенность в местах с плохими санитарными условиями.

Паразитарные инфекции

Известно более 300 инфекций, вызываемых различными паразитами. В России наиболее распространены 18–20 паразитозов, и некоторыми можно заразиться при купании. Лямблиоз проявляется болью в животе, диареей, запорами, тошнотой и рвотой. Токсокароз в большинстве случаев протекает бессимптомно, но также могут развиваться кашель и одышка при поражении дыхательной системы, неврологические нарушения при повреждении головного мозга, аллергические реакции, анемия. Шистосомоз поражает печень, кишечник и мочеполовую систему.

Правила безопасного купания:

Отдавайте предпочтение оборудованным пляжам, избегайте водоемов вблизи загрязненных зон (очистных сооружений, ферм, заводов). Соблюдайте правила: если на берегу установлена табличка «Купание запрещено», значит, это небезопасно – возможно, именно из-за состава воды. Защищайте глаза при купании и следите за личной гигиеной после посещения водоемов – после купания обязательно нужно принять душ и промыть глаза чистой проточной водой.

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