Врачей и учителей освобождают от уплаты НДФЛ. Но только «земских» врачей и учителей

Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и Закон «О налоговых органах РФ» об отдельных мерах, направленных на предоставление мер социальной поддержки. В соответствии с законопроектом выплаты по программам «Земский врач» и «Земский учитель» будут полностью освобождены от НДФЛ независимо от их размера. В настоящее время налог не взимается только с сумм, не превышающих один миллион рублей.

Поправки избавят земских докторов и земских учителей, решивших работать на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и труднодоступных территориях, от необходимости уплачивать НДФЛ с части компенсационных выплат, которая превышает один миллион рублей. Кроме того, мы договорились ко второму чтению зафиксировать, что эта налоговая льгота будет иметь обратную силу и применяться в отношении тех выплат, уже произведенных учителям и врачам с начала 2020 года, — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект также направлен на обеспечение реализации механизма, предложенного Президентом в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года, для ежемесячных выплат малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.

Этой нормой реализуется поручение Владимира Владимировича Путина – чтобы помощь максимально оперативно и в полном объеме доходила до конечного получателя, — подчеркнул Председатель Госдумы. — Для получения выплаты не нужно будет собирать множество документов, достаточно будет подать заявление.

Вячеслав Володин отметил, что такой же подход уже реализован в поправках о получении материнского капитала. Это резко сократило число необходимых документов с 18 до всего одного заявления.