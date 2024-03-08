Врачей и медсестер Военно-морского клинического госпиталя в Севастополе поздравили с 8 Марта

Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов поздравил с Международным женским днем женщин-военнослужащих медслужбы, врачей и медсестер Военно-морского клинического госпиталя в Севастополе.

Замглавы российского военного ведомства вручил женщинам ведомственные награды и цветы, поблагодарил за самоотверженность и героизм, проявленные при выполнении врачебного и воинского долга.

От имени Министра обороны, от всего нашего мужского коллектива хочу поздравить Вас с Международным женским днем и поблагодарить за самоотверженность и героизм проявляемые при выполнении врачебного и воинского долга. Вы вносите неоценимый вклад в спасение жизней и сохранение здоровья наших военнослужащих, – сказал Тимур Иванов.

Также в рамках рабочей поездки Заместитель Министра обороны РФ проверил ход строительства нового госпитального комплекса в Севастополе. Медучреждение на 150 койко-мест возводится на площади 8,5 Га.

«С нуля» здесь будут построены более 20 зданий и сооружений, в том числе современный лечебно-диагностический корпус, вертолетные площадки, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция. Комплекс будет сдан под ключ, его оснастят самым современным оборудованием и медицинской техникой.

В рамках работы на историческом комплексе Военно-морского клинического госпиталя заместитель Министра обороны поручил проработать возможность размещения филиала Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова на существующих фондах госпиталя в Севастополе. Размещение филиала позволит создать на клинической базе уникальный кластер для подготовки будущих военных врачей, — сообщили в Минобороны РФ.