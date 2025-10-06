Врачи Крыма осваивают новые методы лечения патологий кисти

Впервые в Республике Крым врачи ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» провели оперативное лечение в виде двухэтапной пластики сухожилий сгибателей пальцев. Ранее для проведения данных операций пациенты направлялись в другие клиники страны.
Как рассказал главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава Республики Крым Константин Озеров, в медицинскую организацию обратился за консультацией пациент с жалобами на нарушение функции кисти. Из-за перенесенной ранее травмы пациент потерял возможность нормально двигать кистью и пальцами. Это мешало ему в работе и повседневной жизни.
После проведения обследования было выявлено застарелое повреждение сухожилий сгибателей пальцев, которое невозможно восстановить путем обычного сшивания. Специалисты приняли решение провести реконструктивно-восстановительную операцию в виде двухэтапной сухожильной пластики.
На этапе предоперационного планирования была выбрана оптимальная тактика вмешательства с целью сохранения не поврежденных структур и восстановления утраченных. Пациенту была выполнена имплантация сухожильного эндопротеза и реконструкция канала сухожилий сгибателей. Операция была проведена без общего наркоза.
После курса восстановительного лечения и реабилитации мужчине предстоит второй этап операции в виде трансплантации собственного сухожилия в восстановленный благодаря эндопротезу канал.
Таким образом, в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» продолжается активное внедрение современных технологий в лечении патологии кисти.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: здравоохранение Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: здравоохранение Крыма