Врачи Крыма осваивают новые методы лечения патологий кисти
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 14:09 06.10.2025

Впервые в Республике Крым врачи ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» провели оперативное лечение в виде двухэтапной пластики сухожилий сгибателей пальцев. Ранее для проведения данных операций пациенты направлялись в другие клиники страны.

Как рассказал главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава Республики Крым Константин Озеров, в медицинскую организацию обратился за консультацией пациент с жалобами на нарушение функции кисти. Из-за перенесенной ранее травмы пациент потерял возможность нормально двигать кистью и пальцами. Это мешало ему в работе и повседневной жизни.

После проведения обследования было выявлено застарелое повреждение сухожилий сгибателей пальцев, которое невозможно восстановить путем обычного сшивания. Специалисты приняли решение провести реконструктивно-восстановительную операцию в виде двухэтапной сухожильной пластики.

На этапе предоперационного планирования была выбрана оптимальная тактика вмешательства с целью сохранения не поврежденных структур и восстановления утраченных. Пациенту была выполнена имплантация сухожильного эндопротеза и реконструкция канала сухожилий сгибателей. Операция была проведена без общего наркоза.

После курса восстановительного лечения и реабилитации мужчине предстоит второй этап операции в виде трансплантации собственного сухожилия в восстановленный благодаря эндопротезу канал.

Таким образом, в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» продолжается активное внедрение современных технологий в лечении патологии кисти.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Просмотры: 13

