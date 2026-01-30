Врачи РКБ им. Н. А. Семашко провели уникальную операцию

Больной в плановом порядке обратился в отделение урологии по поводу пузырно-кишечного свища на фоне дивертикулярной болезни толстого кишечника. Это состояние, при котором между толстым кишечником и мочевым пузырем возникло отверстие (свищ), в результате чего содержимое кишечника попадает в мочевой пузырь.

При обследовании была установлена точная локализация свищевого хода между задней стенкой мочевого пузыря и сигмовидной кишкой. Объем работы для врачей предстоял колоссальный. Обычно такие патологии лечат в несколько этапов. Сначала ушивают мочевой пузырь, но поврежденный кишечник не соединяют сразу, а выводят его край на живота — делают колостому. Это требует долгого восстановления, после чего пациенту предстоит еще одна тяжелая операция, чтобы вернуть кишечник в нормальное состояние. Каждый такой этап сопряжен с риском для пациента, наркозной нагрузкой и трудностями в период восстановления, — сообщил заведующий отделения урологии Рудольф Геворкян.

Специалисты приняли решение о проведении симультанной одноэтапной лапароскопической операции: резекции мочевого пузыря и резекции сигмовидной кишки с формированием циркулярного аппаратного анастомоза «конец в конец». Вмешательство было выполнено совместно урологами, хирургами и проктологами РКБ им. Н. А. Семашко.

Во время одной хирургической сессии путем одномоментного выполнения необходимых процедур были решены сразу несколько проблем. Операция шла строго по намеченному плану: сначала был выделен и удален пораженный участок мочевого пузыря, далее была выполнена мобилизация толстого кишечника, удален патологический отдел толстого кишечника и сформирован циркулярный анастомоз кишечника «конец в конец» — то есть, восстановлено физиологичное прохождение кишечного содержимого, — рассказал заведующий отделения урологии Рудольф Геворкян.

Длительность операции составила около четырех часов. В состав операционной бригады вошли: заведующий урологическим отделением Рудольф Геворкян и заведующий хирургическим отделением Самир Закут, ассистент — врач-уролог Амет-Хан Джемилев, врач-проктолог Эльдар Юзбашев, операционная медицинская сестра Стелла Борисова, врач анестезиолог-реаниматолог Алие Абкелямова, медицинская сестра анестезист Татьяна Вакарчук.

Хирургическое вмешательство было сопряжено со значительными техническими трудностями и высоким риском интраоперационной кровопотери. Тем не менее, благодаря высокому профессионализму и четкому взаимодействию команды хирургов, операция прошла успешно и без осложнений.

Сейчас пациент находится на этапе восстановления в медицинском учреждении, его состояние стабильно, и он готовится к выписке.

