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Врачи РКБ им. Н. А. Семашко проводят выездные мастер-классы по эндоскопической хирургии

Врачи РКБ им. Н. А. Семашко проводят выездные мастер-классы по эндоскопической хирургии

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:31 30.07.2024

С целью повышения качества оказания хирургической медицинской помощи населению Республики Крым врачи-хирурги ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» проводят выездные мастер-классы по эндоскопической хирургии для специалистов из районных и городских больниц Крыма.

Первый региональный мастер-класс прошел на базе хирургического отделения ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница». Организаторов и участников мероприятия поприветствовали первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс и главный врач медицинской организации Светлана Шейн.

Главный внештатный хирург Минздрава Республики Крым, заведущий хирургическим отделением РКБ им. Н. А. Семашко Самир Закут совместно с коллегами в рамках мастер-класса выполнил три оперативных вмешательства – лапароскопическую холецистэктомию (удаление желчного пузыря через небольшие проколы), трансабдоминальную преперитонеальную герниопластику (удаление паховой грыжи с закрытием дефекта сетчатым эндопротезом), а также лапароскопическую аппендэктомию (удаление аппендицита через три небольших прокола в брюшной стенке).

Данные операции являются малоинвазивными, то есть, менее травматичными для пациентов. Для их проведения необходимо видеоэндоскопическое оборудование, которое на сегодняшний день есть практически во всех наших медицинских организациях. Подобные мастер-классы мы планируем проводить и в других лечебных учреждениях Крыма для повышения уровня профессионального мастерства крымских хирургов, освоения ими современных методов лечения, — рассказал Самир Закут.

Для врачей, прибывших на мастер-класс со всего Крыма, была организована возможность наблюдать за действиями хирургов, как в операционном зале, так и во время онлайн-трансляции.

В нашей больнице уделяется большое внимание практическому обучению медицинских работников, сотрудничеству с республиканскими медучреждениями. Благодарим коллег за проведенный мастер-класс, теперь хирурги Бахчисарайской центральной районной больницы будут выполнять подобные операции на постоянной основе, — прокомментировала главврач Бахчисарайской ЦРБ Светлана Шейн.

Врачи РКБ им. Н. А. Семашко проводят выездные мастер-классы по эндоскопической хирургии Врачи РКБ им. Н. А. Семашко проводят выездные мастер-классы по эндоскопической хирургии Врачи РКБ им. Н. А. Семашко проводят выездные мастер-классы по эндоскопической хирургии Врачи РКБ им. Н. А. Семашко проводят выездные мастер-классы по эндоскопической хирургии Врачи РКБ им. Н. А. Семашко проводят выездные мастер-классы по эндоскопической хирургии

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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