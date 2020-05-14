Врачи Севастополя получили стимулирующие выплаты

О том, то врачи Севастополя по поручению Президента РФ получили стимулирующие выплаты, сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.

У нас есть два направления по выплатам – по постановлениям №415 и №484. Там указаны разные категории врачей. По постановлению №415 всего начислено 13,56 млн рублей, в том числе врачам и медицинскому персоналу скорой помощи, инфекционной больницы, больницам №9, 1, 4, 5, где первичное звено занимается пневмонией, подозрениями на коронавирусную инфекцию, берут анализы. Вся эти деньги направлены на карточки медицинскому персоналу 12 мая в полном объеме. Постановление правительства №484, по которому врачи получают 80 тыс. рублей, средний медперсонал 50 тыс. рублей, младший медперсонал 25 тыс. рублей, начислено за апрель всего 19,64 млн рублей. Здесь более ограниченный список — скорая помощь, инфекционная больница, больница №9, то есть там, где оказывается именно стационарная помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

Стимулирующие выплаты начисляются пропорционально за отработанное время.

Сколько человек отработал, и пропорционально ему начисляются эти выплаты. Если человек работал на полставки, то соответственно выплаты составят 50%, — пояснил вице-губернатор.

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что попросил Общероссийский народный фронт совместно с волонтерским штабом «Мы вместе — Севастополь» получить обратную связь от медработников.

Чтобы еще точечно проверили, опросили медицинских сотрудников, средний и младший медицинский персонал. Чтобы дали мне обратную связь: получили ли деньги, все ли понимают почему и какие суммы были начислены. Потому что, к сожалению, в спешке допускаются ошибки, а каждая ошибка – это какой-то человек обиженный, который действительно работал, и сейчас останется без этой выплаты. Это недопустимо, — подчеркнул Михаил Развожаев.

В Севастополе также сегодня заработала горячая линия по вопросам стимулирующих выплат для медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19.

По всем интересующим вопросам медицинские работники могут обращаться в Единый контакт-центр здравоохранения Севастополя:

8 (800) 5-800-800 – с мобильных телефонов;

0 (800) 5-800-800 – со стационарных телефонов.

Звонки бесплатны.

Напомним, постановления Правительства РФ и Правительства Севастополя предусматривают выплаты медицинским работникам, которые работают с новой коронавирусной инфекцией. Премии начисляются с апреля 2020 года, их уже получили сотрудники шести медицинских организаций.

Размер выплат в первичном звене от Правительства Севастополя, в стационарных условиях и на скорой медицинской помощи составит для врачей – 22-27 тысяч рублей, для среднего медперсонала (в том числе фельдшеров) – 11-13 тысяч рублей, для младшего медперсонала – 5-8 тысяч рублей.

Отдельные президентские выплаты предусмотрены для тех, кто работает непосредственно с больными COVID-19. В Севастополе это сотрудники инфекционной больницы, 9 городской больницы и медики скорой помощи. Размер выплат для врачей составляет 50-80 тысяч рублей, для среднего медперсонала – 25-50 тысяч рублей, для младшего медперсонала – 25 тысяч рублей.