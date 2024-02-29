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Враг «прощупывает»: есть ли бреши в организации работы ПВО в у. Небо на замке
Иллюстративное фото Росгвардии. На нем - разведывательный мультироторный БПЛА ВСУ, сбитый в Херсонской области.

Враг «прощупывает»: есть ли бреши в организации работы ПВО в Крыму. Небо на замке

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:17 29.02.2024

Очередной вражеский дрон сбит в Крыму. Куда летел, какие цели выискивал? Теперь уже неважно. Уничтожен.

Около 15.45 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым, — сообщили в Минобороны РФ.

Впрочем, можно предположить, что дрон-одиночка – это разведчик. Боевые налеты врага куда гуще. Возможно, идет «прощупывание» наших систем ПВО. Ну тут и «щупать» нечего – небо на замке.

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