Враг пытался атаковать Крым с моря. Уничтожены безэкипажные катера и десант ВСУ

Враг предпринял попытку комплексной атаки (участвовали и дроны, и десант ВСУ) Крымского полуострова с моря. Неудачно.

17 ноября в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены, следовавшие в направлении Крымского полуострова, семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой ВСУ. Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота, — сообщает Минобороны РФ.

Как уточняет канал «Рыбарь», попытка атаки с моря зафиксирована около часа дня. Безэкипажные катера противника (вероятно, напрявшиеся в сторону Севастополя) обнаружил над акваторией истребитель морской авиации ЧФ МИГ-29. Навстречу были направлены дополнительные самолеты, а также патрульные катера.

Из-за этого украинские БэКи (безэкипажные катера – ред.) замедлили ход, а те, что двигались к Севастополю, развернулись. Четыре дрона были уничтожены в 100-120 км западнее мыса Тарханкут, а остальные, по данным МО РФ, уничтожены позднее и одним из них был катер с десантом. Практически в одно время с атакой на Крым украинские формирования нанесли несколько комбинированных ударов по Херсонской области. Истребителями МиГ-29 с Канатово и Умани были выпущены несколько ракет, вероятно, обманок. А расчётами РСЗО HIMARS из Херсонской области был нанесен удар по Аскании-Нове и Чаплинке четырьмя реактивными снарядами. По предварительным данным, повреждений инфраструктуры и потерь нет, — отмечает «Рыбарь».

Ну и уже привычная деталь – во время атаки в воздухе находился американский беспилотник RQ-4B.