Враг пытался атаковать Севастополь ракетами

Дополнено: один человек погиб, четверо получили ранения.

В 22:40 в Севастополе сработало оповещение о ракетной опасности. Через несколько минут можно было слышать работу ПВО. Удар был массированный. Официальных данных от Минобороны РФ нет, но уже ясно: несколько ракет было над морем, несколько – в окрестностях Севастополя, две (или три, ждем уточнений) практически над городом. Ряд Telegram-каналов сообщает о том, что в атаке участвовало до 12 самолетов противника. Повторим, официальных данных нет. Есть информация от губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Он подтверждает падение обломков раке на территорию города. К сожалению, есть пострадавший.

В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей. По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей. По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе ул. Щербака ребенок получил осколочное ранение. Также обломки упали в районе Индустриальной. Горит автомобиль и трава на участке. Дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт — это военные используют табельные средства маскировки. Если вы видите обломки — не подходите к ним, сразу звоните в 112. Продолжается контроль обстановки. Доверяйте только официальной информации, — написал в своем Telegram-канале Михаил Развожаев.

Отметим, что к 23:30 отбоя воздушной тревоги еще нет.

ДОПОЛНЕНО:

Михаил Развожаев уточнил ситуацию по упавшим обломкам (это не «прилеты»!) и пострадавшим.:

Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет. Ракетная атака продолжается.

В районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание. Уровень повреждений уточняется.

В районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, повреждена газовая труба. Женщина получила осколочное ранение в руку.

Ул. Гранатная — прилет осколка в дом, повреждена газовая труба.

Ул. Юхарина Балка, обломки ракеты на проезжей части.

В районе Качинского шоссе осколок попал в дом.

Не подходите к обломкам и частям сбитых ракет! Сразу звоните в 112. Отключилась линия на ул. Матроса Кошки, бригада выехала. Все городские службы работают в усиленном режиме, — сообщил губернатор Севастополя.

ДОПОЛНЕНО:

В 00:30 в Севастополе прозвучал отбой воздушной тревоги. Официальных данных нет, но Telegram-каналы сообщают о 30 (и более) сбитых ракетах врага. Выясняется нанесенный ущерб. Еще один итог – со всеми «сам себе режиссерами», постившими видео с работой ПВО, — надо разбираться. Причем строго.

И да, это была самая массированная атака, направленная по целям в Севастополе. Били по центру города. Все подробности (в т.ч. официальные) – уже утром.

ДОПОЛНЕНО: Четверо пострадавших, один человек погиб. Все гражданские. Это в украинских пабликах славословят свои «героев» ВВС и сквернословят по поводу Севастополя. Там вовсю разгоняется информации о «поражении военного объекта». Нет! Били по центру городу, по гражданским, по жилым домам и офисам. Официальная информация от губернатора Севастополя:

Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской погиб 65-летний севастополец. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким. Правительство Севастополя по моему поручению окажет всю необходимую поддержку. Всего от осколков сегодня пострадали 4 человека: у подростка 18 лет поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины, 1991 года рождения осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины, 1989 осколочные ранения руки, у женщины, 1957 года рождения перелом голени. Спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет. На данный момент есть также информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась. От ударной волны повыбивало стекла в жилых домах в центре города. Люди не пострадали. Дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Управляющие компании с оперативными службами утром начнут подомовой обход. Не подходите к частям сбитых ракет, сообщайте о таких находках сразу по номеру 112. Ну а тех, кто выкладывал видео работы ПВО, которое уже полетело по укропабликам, уже вычисляют органы. Это уголовно наказуемо. Снимая повреждения объектов и выкладывая их в городских пабликах — вы тоже играете на руку врагу.