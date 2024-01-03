Вражеская ракета до Севастополя не долетела

Вероятно, это была крылатая ракета «Storm Shadow».

Этой ночью враг снова попытался нанести удар по территории Крымского полуострова. О сбитой над морем ракете ВСУ сообщил в 00:44 в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев:

По предварительной информации, над акваторией сбита ракета. По информации от спасательной службы Севастополя — никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Оперативные службы продолжают контроль обстановки.

Жители Севастополя слышали два громких взрыва, но, скажем так, это были отзвуки работы ПВО. Ракета была сбита над морем, достаточно далеко от города.

Есть неофициальные данные о том, что это была ракета западного производства «Storm Shadow».

Это был украинский Су-24м. Который с двумя StormShadow шел. Подтверждения уничтожения нет. Одну ракету успел выпустить и начал уходить. Работали вслед уже, — отмечает скупой на подробности и эмоции, но достаточно информативный канал «Герань Цветущая».

Тем временем, по-прежнему «горячо» в Белгородской области. Наверное, поэтому история с «всего одной ракетой», сбитой над Черным морем, не слишком-то освещена в СМИ.