Временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен Иван Просоедов

Сегодня на очередной 79 сессии Евпаторийского городского совета единогласно было принято решение о возложении временного исполнения полномочий главы администрации Евпатории на Ивана Просоедова.

До этого он занимал пост первого заместителя главы городской администрации.

Чиновнику 36 лет. Он уроженец Черноморского. По специальности – инженер, специалист по оборудованию нефтяных и газовых промыслов (2008 г., Ивано-Франковский национальный технический университет). В 2019 году получил диплом о профессиональный переподготовке в ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», квалификация «Специалист в области государственного и муниципального управления». В 2020 году получил диплом о профессиональный переподготовке в КФУ им. В. И. Вернадского по программе профессиональной подготовки «Современные подходы к управлению регионом». Воспитывает сына 2012 года рождения.