Время ещё есть: до 28 августа можно получить кэшбэк за покупку тура в Крым

Напомним, до 28 августа для туристов, едущих в Крым, действует программа стимулирования доступных внутренних туристских поездок.

Это уникальная акция по продаже туров в Крым с кешбэком. Более 70 гостиниц и санаториев, а также 67 туроператоров присоединились к всероссийской программе стимулирования доступных внутренних туристских поездок, разработанной Ростуризмом, предлагая отдых в Крыму с 1 октября до 20 декабря, — отмечает Глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

По мнению чиновника, для Крыма акция актуальна и важна, поскольку, благодаря условиям программы, отдых в санаториях становится более доступным именно в осеннее и зимнее время года – период для оздоровления и лечения. Кроме того, Сергей Аксёнов подчеркнул, что проект несет важную социально-экономическую составляющую для региона, позволяя увеличить загрузку гостиниц и санаториев в осенне-зимний сезон и продлить, таким образом, работу туристской отрасли Крыма:

Уже доступны к продаже предложения от 4 ночей стоимостью от 25 тысяч рублей с максимальным кешбэком 15 тысяч рублей. Для участия туристу нужно зайти на сайт мирпутешествий.рф, выбрать предложение отеля или туроператора и совершить оплату с помощью карты платежной системы «МИР». Возврат кешбэка осуществляется в срок до 5 дней.

В целом на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом, Правительство РФ выделило 15 млрд рублей.

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым