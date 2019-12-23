Время отправлять письма! Деду Морозу! В Воронцовском дворце работает «Волшебная почта»

«Волшебная почта» в Воронцовском дворце открылась 20 декабря, расположившись во внутреннем дворе Хозяйственного корпуса.

Каждый год мы загадываем Дедушке Морозу множество самых разных новогодних желаний, пишем тысячи новогодних писем. А что если в этом году мы сделаем подарок ему? Отправьте свои новогодние рисунки, стихотворения и пожелания Дедушке Морозу по «Новогодней эльфийской почте» вместе с волшебным эльфом Трильби! Не забудьте указать на вашем письме фамилию, имя и возраст! Дедушка Мороз обязательно пришлёт вам ответное письмо с поздравлениями! — приглашает в сказку Отдел по маркетингу и связям с общественностью ГАУК РК «Алупкинский музей-заповедник».

