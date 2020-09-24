Министерство труда России, сообщает Турпортал Крыма , опубликовало проект постановления правительства о праздничных выходных днях на 2021 год. Для тех, кто любит планировать свой отпуск заранее, эксперты аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру посчитали примерную стоимость авиабилетов с вылетом в определённые даты.

Эксперты выяснили, на какие даты лучше планировать отпуск или короткие путешествия выходного дня с наиболее выгодными условиями для авиаперелётов и сколько будут стоить билеты в праздничные дни 2021 года.

Новогодние праздники, 31 декабря – 10 января

Итак, на новогодние праздники россияне будут отдыхать с 31 декабря по 10 января. Идеальное время для незапланированного отпуска. По данным экспертов сервиса Туту.ру, в ТОП-3 популярных авианаправлений в эти даты сейчас входят рейсы из Москвы в Сочи, Калининград и Симферополь.

В среднем перелёт до Симферополя на данный момент обойдётся в 10639 тыс. рублей. 31 декабря улететь в Симферополь из Москвы можно за 5,4 тыс. рублей, летит S7 Airlines, а 1 января у этой же авиакомпании цены снижаются до 4,6 тыс. рублей. Лететь обратно одинаково выгодно с 7 по 10 января, минимальная цена на эти дни — у «Аэрофлота», от 5,9 тыс. рублей, отмечают аналитики.

День защитника Отечества, 21 – 23 февраля

В день защитника Отечества россиянам также будет предоставлена возможность отдохнуть 3 дня – с 21 по 23 февраля. Билеты из Москвы в Симферополь на вечер 20 февраля стоят от 3,5 тыс. рублей («Уральские авиалинии»), на утро 21 февраля минимальная цена — 3,6 тыс. рублей, летит Nordwind. Улететь из Симферополя в Москву вечером 23 февраля можно за 9,5 тыс. рублей, это рейсы Red Wings и «Победы» с пересадкой в Санкт-Петербурге. А дешевле и удобнее лететь в обед, тогда можно будет купить билет на прямой рейс за 3,5 тыс. рублей у Red Wings.

Международный женский день, 6-8 марта

В Международный женский день стоимость билетов в Крым начинается от 3,6 тыс. руб. Так, утренние рейсы из Москвы в Симферополь на 6 марта стоят 4,5 тыс. рублей (Nordwind), днём той же авиакомпанией можно улететь за 3,6 тыс. рублей. Вечером 5 марта можно улететь за 5,2 «Уральскими авиалиниями». Обратный билет вечером 8 марта обойдётся в 9 тыс. рублей, если лететь S7 Airlines. Если улететь до обеда, то можно взять билет за 5 тыс. рублей у Nordwind.

Майские праздники, 1-3 мая и 8-10 мая

Некоторые авиакомпании уже продают билеты и на майские праздники – с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Однако эксперты отмечают, что более низкие цены на билеты ожидаются после открытия продаж у большего количества авиаперевозчиков. Так, на данный момент «майские» билеты в Крым и обратно обойдутся путешественникам от 11549 тыс. рублей (S7 Airlines).

День России, 12-14 июня

На День России, когда для отдыха жителям страны будут отведены дни с 12 по 14 июня, минимальная цена туда-обратно с вылетом 12 июня в Симферополь – 14106 тыс. руб. (S7 Airlines).

День народного единства, 4-7 ноября

День народного единства в 2021 году добавит россиянам выходных с 4 по 7 ноября, но в продаже пока нет билетов на эти даты, отметили в Туту.ру. В 2019 году среди российских направлений в ТОПе были Симферополь, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар.