Время сна: какую пуховую подушку выбрать, чтобы спалось крепко и сладко

Во сне большинство из нас проводит треть жизни. При этом специалисты уверяют: чем качественнее проходят эти «сонные часы», тем лучше мы себя чувствуем в периоды бодрствования. Отчего зависит качество наших ночей? На 90%, настаивают эксперты, от степени комфортности кровати и постельного белья — матрасов, простыней, одеял и, разумеется, подушек. Хотя — нет… В первую очередь, пожалуй, от подушек. Головной мозг и верхний отдел позвоночника, поговаривают, способны расслабляться и восстанавливаться в полной мере только в том случае, если им максимально удобно.

К слову, считается, что такого эффекта проще достичь, если спать на пуховых подушках 70х70. Говорят, такой размер позволяет даже при беспокойном сне «не скатываться» с подушки, а пух — натуральный материал, плюсы которого неоспоримы: зимой он хранит тепло, а летом прохладу; впитывает влагу; делает изделие лёгким. И — да: качественные пуховые подушки, принимая очертания головы своего хозяина, когда он спит, оптимально восстанавливают форму в «часы бодрствования», не слёживаясь.

Что нужно знать о пуховых подушках, чтобы не прогадать с покупкой?

Пуховые подушки пуховым подушкам — рознь

Во-первых то, что пух, который используют в качестве наполнителей подушек, имеет разное «происхождение». А именно это может быть:

утиный пух. Наиболее распространённый, кстати, вариант. Причём белый пух используют реже — он дорогой. Чаще наполнитель делают из пуха серого. Плюс: адекватная стоимость таких подушек, гигроскопичность, воздухопроницаемость. Минус один, но существенный: утиный пух любят паразиты и бактерии. Кроме того, эти изделия не советуют к использованию аллергикам.

гусиный пух. Более дорогой тип наполнителя. Упругие и эластичные такие подушки максимально эргономичны, что делает их идеально подходящими для детей и пожилых. Минус тот же, что и у утиного пуха — существует опасность распространения патогенной микрофлоры.

гагачий пух (пух гаги). Подушки с таким наполнителем считаются продукцией элитной и стоят, соответственно, они немало. И это заслужено: такие изделия исключительно мягкие, практические невесомые, сохраняющие комфортную температуру при использовании, при этом эргономичные. Срок их службы также превышает сроки эксплуатации подушек с наполнителями из утиного и гусиного пуха. Есть ли минус? Да. Аллергикам их также использовать не рекомендуется.

И здесь самое время развеять один из самых главных мифов, связанных с подушками: так называемого «лебяжьего пуха» не существует! Так именуют искусственный наполнитель, в основе которого — силиконизированные (эфирные) волокна, при скручивании образующие мелкие сферы. За их счёт такие подушки и отличаются весьма примечательными эксплуатационными характеристиками. Они хорошо восстанавливают форму, их можно стирать, не требуют совсем уж осторожного ухода, устойчивы к запахам и влаге. Огромный плюс таких подушек — они гипоаллергенные, а также не привлекают паразитов.

Во-вторых: пуховые подушки редко бывают на 100% пуховыми. Такие изделия, как правило, очень дорогие. Чаще же всего такого рода наполнители — это пух, смешанный с максимально измельчёнными перьями. В разном соотношении. Чем больше объём перьевой составляющей, тем жёстче подушка. На этикетках этот момент обозначается так:

Подушки категории «Экстра». 5 — 10% наполнителя — это перо.

Первая категория — перьевая составляющая доходит до 20%.

Вторая категория — до 70% пера.

Категория «Полупух» — от 40 до 70% пера.

Подушки первых двух категорий — лёгкие, невысокие, но пышные. Двух вторых — в эксплуатации также комфорты, но более упругие, высокие и жёсткие.

В целом же, принято считать, что более качественными являются подушки из чистого пуха. При этом, правда, такое утверждение не отрицает тот факт, что подушки смешанного типа имеют более высокие ортопедические показатели, а также лучшие вентиляционные. Каким отдать предпочтение? На вкус и цвет, конечно. Однако специалисты подсказывают, что подушки «Экстра» и первой категории больше подходят людям хрупкого телосложения и детям, а второй и «Полупух» людям корпулентным.

Пуховые подушки — размер имеет значение

Что касается размера подушек, то изделия принято делить на три вида:

Стандарт. Речь идёт о таких размерах как — 50х50 см, 60х60 см, 50х70 см, 70х70 см;

Нестандарт — 50х90 см, 50х70 см, 98х98 см.

Декоративные подушки — 40х40 см, 40х60 см.

Какой размер самый удобный? А вот здесь однозначного ответа и нет. Как показывает практика, каждый «пользователь» подбирает наиболее подходящее изделие путём проб и ошибок. Но, как говорят многие, наиболее комфортный размер… всё же… это стандарт, а именно — квадрат 70х70.

При покупке стоит также учитывать высоту подушки. Здесь стоит отталкиваться от ваших «сонных» привычек. Если:

спите только на боку, то подушка может быть очень высокой — от 10 до 14 см. Анатомически это будет оправданно;

спите только на спине — наиболее удобная высота будет от 8 до 10 см;

спите и на боку, и на спине, и на животе? Выбирайте подушки высотой от 10 до 13 см и не прогадаете.

Пуховые подушки — наперники

От качества наперника зависит два момента: комфорт во время сна и срок эксплуатации изделия. Современные производители, как правило, создают их из таких материалов как:

Хлопок;

Сатин;

Жаккард;

Тик;

Бамбук;

Перкаль;

Твил;

Шёлк;

Шерсть;

Батист.

Лучший выбор? Опять-таки — нужно выбирать буквально «на ощупь». Но! Совет знатоки по этому поводу всё-таки дают: лучше приобретать подушки с наперниками из натуральных материалов. Они корректнее взаимодействуют с кожей.

И, наконец: стоит ли экономить на подушках? Эксперты уверены — нет. Качественные изделия от известных брендов, разумеется, будут стоит больше «ширпотреба», однако и прослужат они гораздо дольше. Плюс: однозначно будут более комфортными. А комфорт в ночное время крайне важен, помните? Ведь, как поспишь — так день и проведёшь.