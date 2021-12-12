Время загадывать желания! В ночь с 13 на 14 декабря будут «падать» звёзды

В ночь с 13 на 14 декабря, сообщают специалисты Московского планетария , ожидается красивый и мощный звездопад года из созвездия Близнецы! Прогнозируется 120 метеоров в час. Геминиды можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом. При ясной погоде яркие метеоры будут видны на всей территории России. Но в 2021 году Луна в фазе близкой к полнолунию помешает наблюдениям.

Ежегодно, в середине декабря планета Земля проходит через рой мелких частиц, которые оставил на своей орбите астероид Фаэтон. В это время на ночном небе наблюдается один из богатейших и красивейших метеорных потоков северного полушария Земли – Геминиды. В пике активности можно наблюдать до сотни вспыхивающих метеоров в час! — говорят эксперты планетария.

Геминиды — это красивый метеорный поток-гигант, превосходящий по количеству «падающих звезд» все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. Геминиды действуют ежегодно с 4-7 по 17 декабря с максимумом в ночь на 14 декабря.

Метеорный поток в созвездии Близнецы был открыт в конце XIX века. Свое название Геминиды получили от названия созвездия Близнецы (Gemini), в котором находится радиант потока (область вылета метеоров). Радиант Геминид расположен вблизи яркой звезды Кастор в созвездии Близнецы.

В декабре созвездие Близнецы хорошо видно высоко над южным горизонтом всю ночь, начиная с 21:00 мск и до восхода Солнца. Наибольшую высоту над южным горизонтом радиант Геминид набирает около 2 часов ночи.

Метеоры Геминид белые и яркие, не очень быстрые и практически не оставляют длинных следов. Поток мелких остатков Фаэтона летит не навстречу Земле, а догоняет ее, поэтому скорость метеоров Геминид невысокая около 35 км/с. В период активности метеоры могут падать очень часто и наблюдать их лучше на темном незасвеченном городскими огнями небе.

Красивая картина открывается глазу наблюдателя в ясные безоблачные ночи середины декабря, и особенно в ночь пика потока, с 13 на 14 декабря, – яркие метеоры падают на фоне созвездия Орион. Поток Геминиды обычно активен в течение суток. При условии ясной погоды, в ночь пика с 13 на 14 декабря ожидается до 120 метеоров в час. Наблюдают Геминиды над южным горизонтом, они хорошо видны со всей территории России.