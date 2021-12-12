Время загадывать желания! В ночь с 13 на 14 декабря будут «падать» звёзды

В ночь с 13 на 14 декабря, сообщают специалисты
Ежегодно, в середине декабря планета Земля проходит через рой мелких частиц, которые оставил на своей орбите астероид Фаэтон. В это время на ночном небе наблюдается один из богатейших и красивейших метеорных потоков северного полушария Земли – Геминиды. В пике активности можно наблюдать до сотни вспыхивающих метеоров в час! — говорят эксперты планетария.
Геминиды — это красивый метеорный поток-гигант, превосходящий по количеству «падающих звезд» все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. Геминиды действуют ежегодно с 4-7 по 17 декабря с максимумом в ночь на 14 декабря.
Метеорный поток в созвездии Близнецы был открыт в конце XIX века. Свое название Геминиды получили от названия созвездия Близнецы (Gemini), в котором находится радиант потока (область вылета метеоров). Радиант Геминид расположен вблизи яркой звезды Кастор в созвездии Близнецы.
В декабре созвездие Близнецы хорошо видно высоко над южным горизонтом всю ночь, начиная с 21:00 мск и до восхода Солнца. Наибольшую высоту над южным горизонтом радиант Геминид набирает около 2 часов ночи.
Метеоры Геминид белые и яркие, не очень быстрые и практически не оставляют длинных следов. Поток мелких остатков Фаэтона летит не навстречу Земле, а догоняет ее, поэтому скорость метеоров Геминид невысокая около 35 км/с. В период активности метеоры могут падать очень часто и наблюдать их лучше на темном незасвеченном городскими огнями небе.
Красивая картина открывается глазу наблюдателя в ясные безоблачные ночи середины декабря, и особенно в ночь пика потока, с 13 на 14 декабря, – яркие метеоры падают на фоне созвездия Орион. Поток Геминиды обычно активен в течение суток. При условии ясной погоды, в ночь пика с 13 на 14 декабря ожидается до 120 метеоров в час. Наблюдают Геминиды над южным горизонтом, они хорошо видны со всей территории России.
Условия наблюдения Геминид в 2021 году – не благоприятны. Луна в 2021 году близка к полнолунию, которое произойдет 19 декабря, и создаст значительные помехи в наблюдении метеоров в течение всей ночи, — говорят специалисты.
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