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«Время и деньги» в Старом у

«Время и деньги» в Старом Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выставки Крыма 18:35 19.06.2024

В рамках межмузейного сотрудничества в Старом Крыму представлена выставка «Время и деньги» из фондового собрания Историко-археологического музея-заповедника «Калос Лимен».

«Время и деньги» в Старом Крыму

Нумизматическая и бонистическая коллекции музея-заповедника «Калос Лимен», 169 предметов которой представлены на выставке, познакомит с историей развития денежного обращения России с XVIII века и до наших дней. В экспозиции представлены медные монеты времен правления династии Романовых: «павловские» копейки, «екатерининский пятак», деньги, отчеканенные при Елизавете и многие другие. Можно увидеть юбилейные монеты, отчеканенные в период 1965-2020 гг. и посвященные важным событиям, юбилейным датам, городам воинской славы, — сообщили в министерстве культуры РК.

«Время и деньги» в Старом Крыму

Посетители выставки смогут рассмотреть и бумажные деньги: боны времен правления Николая II и реформы С. Ю. Витте, а также денежные знаки, отпечатанные после реформ 1961 и 1997 годов. Выставка «Время и деньги» в Старом Крыму продлится до 9 августа.

«Время и деньги» в Старом Крыму

Фото: Историко-археологический музей-заповедник «Калос Лимен».

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