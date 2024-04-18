Врио главы администрации Евпатории – Александр Юрьев

Сессия евпаторийского горсовета приняла решение о назначении временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории Александра Юрьева (до последнего времени он занимал пост советника Главы РК). В принципе, о таком назначении (утверждении решения) можно было догадаться еще неделю назад когда Сергей Аксёнов опубликовал пост:

Провел встречу со своим советником Александром Юрьевичем Юрьевым, в рамках которой обсудили острые вопросы, волнующие жителей Евпатории. Считаю, что Александр Юрьевич, как человек с опытом работы в городском хозяйстве, сможет эффективно помочь в решении актуальных вопросов развития Евпатории. Желаю удачи и плодотворной работы.

По сути, это напутствие перед новым «участком работы».

Так или иначе, на очередной 83-й сессии Евпаторийского городского совета было принято решение о возложении временного исполнения полномочий главы администрации Евпатории на Александра Юрьева.

Иван Просоедов, исполнявший обязанности главы Евпатории с 28 февраля 2024 года, сложил полномочия. Скорее всего, он будет заместителем нового градоначальника.

Об Александре Юрьеве в открытых источниках немало информации. В первую очередь, связанной с его общественной деятельностью. Новому главе администрации Евпатории 48 лет. В 1997 году он окончил исторический факультет Симферопольского государственного университета. В 2007 году – экономический факультет Университета экономики и управления. В разные годы занимал различные посты как в коммерческих, так и государственных структурах. Работал в благотворительном фонде, был политическим консультантом депутата Верховной рады Украины. С 2022 года по 2024 год – председатель Общественного совета Симферополя. С 2022 года — внештатный советник Главы Республики Крым. Награжден медалями «За защиту Крыма» и «За защиту Республики Крым».