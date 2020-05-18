Врио Губернатора Севастополя лично проверил — получили ли медики президентские выплаты

В ходе еженедельного Аппаратного совещания врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев лично обзвонил сотрудников основных медицинских учреждений города и проверил, действительно ли они полностью и вовремя получили положенные выплаты.

Исходя из полученной мной информации, медицинские сотрудники все выплаты получили в полном объеме. Это радует, в выходные поработали эффективно. Людей лично обзвонил, получил положительные отзывы, все хорошо. Понятно, что сейчас будет большое количество надзорных и общественных организаций эту работу еще контролировать, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Врио Губернатора напомнил, что всего на сегодняшний день президентские выплаты получили 500 медицинских сотрудников.

Выплаты надбавок нашим медицинским сотрудникам, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией — очень важная тема. Выплаты проходили в два этапа. В Севастополе никто никакие часы и минуты не засекал, выплатили все людям по фактически отработанным сменам, как это было определено Постановлением Правительства РФ №484. В пятницу Президент поручил произвести полную выплату за факт работы. Вышло 15 мая Постановление Правительства РФ №678, где формулировку «за фактически отработанное время» убрали. Соответственно в субботу небольшие доплаты нами были произведены. К вечеру воскресенья 500 наших медицинских сотрудников полностью получили озвученные президентом суммы, – сказал Михаил Развожаев.

Кроме того, врио Губернатора поручил курирующему вице-губернатору Александру Кулагину еще раз встретиться с коллективами медицинских учреждений и четко объяснить, кому и в каком размере положены выплаты.

Сегодня прошу еще раз встретиться с коллективами медучреждений. Возникает определенное недопонимание. У нас есть два стационара и бригады скорой помощи, которые определены приказом как работающие с ковид. Кроме того, у нас есть еще одно распоряжение Правительства, которым мы производим оплаты за риски – тем врачам, которые могут быть подвергнуты им. Надо разъяснить еще раз людям, чем все эти выплаты отличаются. Важно также съездить в первую и четвертую городские больницы. Есть еще наши региональные выплаты. Также прошу представить предложения по врачам других нозологий, кто продолжал работать весь этот период, чтобы мы тоже могли их поощрить, – обратился Михаил Развожаев к вице-губернатору Александру Кулагину.

Напомним, постановления Правительства РФ и Правительства Севастополя предусматривают выплаты медицинским работникам, которые работают с новой коронавирусной инфекцией. Премии начисляются с апреля 2020 года, их уже получили сотрудники шести медицинских организаций.

Размер выплат в первичном звене от Правительства Севастополя, в стационарных условиях и на скорой медицинской помощи составит для врачей – 22-27 тысяч рублей, для среднего медперсонала (в том числе фельдшеров) – 11-13 тысяч рублей, для младшего медперсонала – 5-8 тысяч рублей. Отдельные президентские выплаты предусмотрены для тех, кто работает непосредственно с больными COVID-19. В Севастополе это сотрудники инфекционной больницы, 9 городской больницы и медики скорой помощи. Размер выплат для врачей составляет 50-80 тысяч рублей, для среднего медперсонала – 25-50 тысяч рублей, для младшего медперсонала – 25 тысяч рублей.