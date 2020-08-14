Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев нагрянул в Балаклаву. Говорит — проблем много

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев во время рабочей поездки в Балаклаву осмотрел ключевые проблемные точки муниципалитета.

Давно собирался приехать в Балаклаву. Много проблем, о которых я в той или иной степени слышал, которые годами не решались. Сейчас надо найти подходы к их решению, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

В ходе поездки врио Губернатора Севастополя осмотрел ход строительных работ на стадионе «Горняк».

Многострадальный стадион «Горняк», который уже третьего подрядчика получил. Сейчас работы возобновлены. Подтрибунные помещения практически выполнены. Мы отказались от подземной парковки. Проект был сырой, не было сделано необходимых изысканий – попали на подземные воды и все пришлось переделывать, из-за чего надолго остановилась реализация. Подрядчик заявляет, что до конца декабря проект будет реализован. Будем в еженедельном режиме следить за этим. Прилегающая территория – нужно будет думать, как ее облагораживать. Надо решать проблемы людей, который живут в приспособленных помещениях бывшего стадиона, — подчеркнул Михаил Развожаев.

Во время осмотра поликлиники городской больницы №9 врио Губернатора Севастополя рассказал о перспективах развития всего больничного комплекса.

Сейчас девятая больница переведена в режим ковидного госпиталя. Коллектив заждался, когда они смогут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. Обсудили, как это можно организовать, чтобы не потерять специалистов. В планах строительство нового хирургического комплекса. Это пока в планах, даже пока проекта нет, но мы посмотрели, где это можно будет сделать. Также нужен дополнительный модуль под детскую поликлинику. Старый корпус сейчас будет закрываться на ремонт, но он по своим техническим параметрам не может получить лицензию. Обсудили, когда мы будем начинать строительство детского модуля в Балаклаве, — сказал Михаил Развожаев.

Важнейшая проблема Балаклавы – сброс стоков в море. Врио Губернатора Севастополя уделил этому вопросу особое внимание.

Балаклавские КОСы — это часть проекта КОС «Южные». Буквально на следующей неделе подрядчики начинают разворачиваться на площадке в Севастополе. В рамках проекта будет делаться и участок в Балаклаве. Сейчас глубоководный выпуск в Балаклаве не работает — труба сломана, все выбросы идут около бухты вблизи берега. Сейчас мы специально на лодке МЧС подошли к берегу, еще раз посмотрели — действительно прямой сток всех продуктов жизнедеятельности идет в эту замечательную бухту, — отметил врио Губернатора Севастополя.

Михаил Развожаев поручил изучить проект, по которым был построен глубоководный выпуск.

Есть люди, которые раньше строили этот глубоководный выпуск, они еще живы. Поручил посмотреть, на каком расстоянии от берега был глубоководный выпуск, еще раз чтобы водолазы сделали обследование – действительно ли труба полностью разрушена, или ее можно в какое-то состояние привести. Моя позиция простая – пока мы строим новые очистные сооружения – нам надо решать проблему здесь и сейчас, — подчеркнул врио Губернатора Севастополя.

Михаил Развожаев напомнил, что в прошлом году по его поручению был наложен хомут на глубоководный выпуск в Голубой бухте, что значительно улучшило экологическое состояние прибрежных вод.

Здесь также посмотрим. Возможно, появится временный проект, пока идет строительство современных очистных, чтобы локально улучшить ситуацию, — добавил врио Губернатора Севастополя.

Еще одна проблема Балаклавы – доступ отдыхающих на Золотой пляж.

Там причал, который можно так назвать с натяжкой. К нему могут подойти только маломерные суда. Нужно проявить акробатические чудеса, чтобы на него подняться и спуститься. Для пожилых людей это невыполнимая задача. Проект реконструкции этого причала был в ФЦП, но работы по ним перенесли на 2023-2024 гг. в связи с изменениями в законодательстве. Сейчас посмотрим, что возможно сделать, может быть какой-то промежуточный локальный ремонт, чтобы могли полномерные катера сюда причаливать, — заверил Михаил Развожаев.

В ходе поездки врио Губернатор Севастополя также осмотрел и другие объекты, которые вызывали нарекания у жителей Балаклавы, провел встречу с депутатами Балаклавского Совета, во время которой обсуждались основные проблемы муниципалитета.

Достаточно продуктивная поездка, очень много будет поручений, — заверил Михаил Развожаев.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя