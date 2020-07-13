Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев приказал подчинённый «включить голову»

Во время осмотра Проспекта Победы в мае этого года врио Губернатора Севастополя дал руководителям профильных ведомств ряд поручений по дальнейшему благоустройству территории. 13 июля Михаил Развожаев попросил подчиненных отчитаться о проделанной работе.

Директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев доложил, что по поручению врио Губернатора был обустроен остановочный павильон на конечной остановке автобусов и троллейбусов, а также организован единый диспетчерский пункт для сотрудников транспортных предприятий, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Во время осмотра района Михаил Развожаев также просил изучить вопрос о создания парковки возле детского садика №128.

Дело в том, что дорога, примыкающая к детскому садику, имеет ширину всего лишь четыре метра. Напротив — территория школы. В данном месте устроить парковку невозможно. Если посмотреть немного в сторону — в 80 метрах, ближе к кольцу, имеется парковка примерно на 30 мест. Переходная доступность обеспечена, — отметил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Еще одно поручение врио Губернатора Севастополя – обустроить открытый тамбур и облагородить крышу детской поликлиники на проспекте Победы. Однако директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов сказал, что в настоящее время делать капитальный ремонт в здании нецелесообразно, поскольку здание ремонтировалось в 2012 году, а также, чтобы не останавливать лечебный процесс.

Я не говорю, что надо сделать капитальный ремонт. Включите голову, сделайте элементарные удобства для людей. Нет съезда для колясок в тамбуре. Там можно организовать зону ожидания. На фасаде железная штука, которая может кому-то на голову упасть. Эти мероприятия не требует огромных средств, — подчеркнул Михаил Развожаев.

По поручению врио Губернатора Севастополя, разработан проект благоустройства большой клубы в районе конечной остановки общественного транспорта.

Уже делаем клумбу: загораживаем тропинки, наши дендрологи работают. Название клумбы «75-лет Победы» люди утвердили. Будет три георгиевские ленты. Мы предложили сирень высадить, цветы – пеларгония гибридная, — сказал и. о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По просьбам жительницы района разрабатывается проект благоустройства подъезда к школе №11.

Там надо асфальтное покрытие снимать, чтобы не было перекосов. Плюс замена бордюрного камня. Сделать комплексно – дорога используется как пожарный проезд. Постараемся к 1 сентября выполнить, — сказал Евгений Горлов.

Также Михаил Развожаев поинтересовался вопросом обустройства парковки возле «Воронцовского рынка». Как пояснил начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников, в настоящее время финансовая сторона вопроса обсуждается с предпринимателями рынка.

Земля там чья? Городская земля. Я не давал поручения за счет предпринимателей сделать. У вас время было более, чем достаточно, — подчеркнул врио Губернатора Севастополя.

Михаил Развожаев, призвал всех руководителей ведомств соблюдать исполнительскую дисциплину.

Уровень исполнения отвратительный. Каждый понедельник теперь будем разбирать по одному протоколу, и соответствующие выводы буду делать, — заявил Михаил Развожаев.