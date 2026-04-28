Врио министра ЖКХ Крыма назначена Оксана Механичева

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 12:48 28.04.2026

Временно исполняющим обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым назначена первый замминистра ЖКХ Оксана Механичева. Об этом говорится в указе главы региона Сергея Аксенова, опубликованном на портале правительства республики.

Возложить временно исполнение обязанностей министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на Механичеву Оксану Ивановну, первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, — говорится в тексте документа.

24 апреля Сергей Аксенов сообщил, что министр ЖКХ республики Крым Захар Щегленко подал в отставку по собственному желанию. Он возглавлял министерство с сентября 2024 года, до этого работал главой администрации Ленинского района Крыма.

источник: ТАСС

