Врио министра ЖКХ Крыма назначена Оксана Механичева

Крым от приватизации имущества в этом году намерен получить около 700 млн рублей

24 апреля Сергей Аксенов сообщил, что министр ЖКХ республики Крым Захар Щегленко подал в отставку по собственному желанию. Он возглавлял министерство с сентября 2024 года, до этого работал главой администрации Ленинского района Крыма.

Временно исполняющим обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым назначена первый замминистра ЖКХ Оксана Механичева. Об этом говорится в указе главы региона Сергея Аксенова, опубликованном на портале правительства республики.

Мы используем необходимые cookie для корректной работы сайта, а также, с вашего согласия, аналитические cookie и сервис Яндекс.Метрика для анализа посещаемости и улучшения работы сайта. Нажимая «Принять», вы соглашаетесь на использование аналитических cookie. Нажимая «Отказаться», вы разрешаете использовать только необходимые cookie. Подробнее — в Политике конфиденциальности и Согласии на обработку персональных данных.