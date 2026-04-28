Врио министра ЖКХ Крыма назначена Оксана Механичева

Временно исполняющим обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым назначена первый замминистра ЖКХ Оксана Механичева. Об этом говорится в указе главы региона Сергея Аксенова, опубликованном на портале правительства республики.
Возложить временно исполнение обязанностей министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым на Механичеву Оксану Ивановну, первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, — говорится в тексте документа.
24 апреля Сергей Аксенов сообщил, что министр ЖКХ республики Крым Захар Щегленко подал в отставку по собственному желанию. Он возглавлял министерство с сентября 2024 года, до этого работал главой администрации Ленинского района Крыма.
источник: ТАСС
