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Врио руководителя Музея обороны Севастополя - Михаил Смородкин

Врио руководителя Музея обороны Севастополя — Михаил Смородкин

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:40 21.09.2021

Напомним, ранее по решению Министерства культуры России директор Музея героической обороны Севастополя Александр Барков был освобождён от занимаемой должности — здесь. В связи со скандалом, который последовал после массового увольнения в течение года сотрудников. Прокуратура Севастополя по данном факту проводит проверку. Между тем, на данный момент назначен врио руководителя музея — Михаил Смородкин. Специалист уже встретился с губернатором города Михаилом Развожаевым.

На встрече обсуждались планы взаимодействия и перспективы развития музея. Также было решено, что в ближайшее время врио директора музея проведёт встречи с уволенными сотрудниками, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Врио руководителя Музея обороны Севастополя - Михаил Смородкин

СПРАВКА: Михаил Андреевич Смородкин родился в 1979 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский военно-транспортный университет железнодорожных войск РФ. До переезда в Севастополь возглавлял Дирекцию по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области, был заместителем гендиректора Росгосцирка. 16 сентября 2021 года назначен врио руководителя Музея героической обороны и освобождения Севастополя.

Врио руководителя Музея обороны Севастополя - Михаил Смородкин

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