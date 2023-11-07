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Врут или правда? 9 из 10 крымчан довольны своим браком и отношениями
фото: pikist.com

Врут или правда? 9 из 10 крымчан довольны своим браком и отношениями

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:39 07.11.2023

Люди, характеризующие свою вторую половину как «родственную душу», считают себя абсолютно довольными отношениями чаще тех, чей союз создан по принципу «противоположности притягиваются». В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма, состоящие в браке или отношениях.

О том, что их пару можно охарактеризовать скорее как «родственные души», сообщили 46% мужчин и 55% женщин. Союзов, созданных по принципу «противоположности притягиваются», меньше: такими видят свои отношения 26% мужчин и 29% женщин. 53% мужчин и 51% женщин рассказали, что со своей второй половинкой они скорее совпадают в том, что нравится им обоим. В том, что не нравится, совпадают с супругом 23% женщин и 20% мужчин. В общих симпатиях намного чаще признавались люди, характеризующие свою пару как «родственные души», а в общих антипатиях — те, кто влюбился по принципу «противоположности притягиваются», — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Довольны своими отношениями 93% мужчин и 86% женщин, причем однозначно уверены в этом 47% и 45% соответственно. Число тех, кого не радует брак, среди представителей сильного пола составляет 7%, среди прекрасного — 14%, абсолютно недовольны своим союзом 4 и 8% соответственно.

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Полностью счастливых в отношениях людей намного больше среди «родственных душ» (по 64% среди мужчин и женщин). В неудовлетворенности отношениями чаще признаются люди, живущие в союзе с «противоположностью».

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