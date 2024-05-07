ВС РФ пояснил, в каких случаях можно стать собственником чужой доли в квартире﻿

Очень интересное разъяснение сделал Верховный суд, когда до него дошел спор о доле в квартире, у которой после смерти хозяина не оказалось наследников.

Подобное имущество у юристов называется выморочным и, как говорит закон, оно должно отходить государству. Но не всегда и не во всех случаях — заявил Верховный суд и напомнил о таком интересном понятии, как «приобретательная давность».

Для тех, кто не знает, что это такое, разъясним: если у вещи не нашелся хозяин, а чужой человек владеет этой самой вещью давно, то по решению суда она может стать его собственностью. В споре, о котором речь, высокий суд ответил на непростой вопрос — можно ли получить долю в квартире по приобретательной давности, если она является выморочным имуществом и считается муниципальной собственностью? Будет ли человек в таком случае добросовестным владельцем, если он об этом знал?

А теперь, детали спора, который заметил портал Право.ru. Жительница Комсомольска-на-Амуре получила по наследству от скончавшегося брата половину квартиры. Вторая доля в ней принадлежала приемному отцу брата — он умер за пять лет до этого. Но вот наследство от него тогда никто не принял. Поэтому его доля как выморочное имущество стала собственностью города, который, правда, своих прав на нее никак не оформил. В итоге женщина больше 15 лет пользовалась всей квартирой. Она сделала ремонт, платила налоги, оплачивала коммунальные услуги. Это и послужило основанием для ее иска к городу о признании за ней права собственности на половину квартиры, раньше принадлежавшей приемному отцу брата, — в порядке приобретательной давности.

Гражданка воспользовалась статьей 234 Гражданского кодекса РФ. В ней сказано, что гражданин, не являющийся собственником недвижимого имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющий им как своим собственным в течение 15 лет, приобретает право собственности на него (приобретательная давность).

Узнайте больше: 9 из 10 крымчан поддерживают запрет на рекламные звонки Но все местные суды женщине отказали. И ей пришлось дойти до Верховного суда РФ. Там Судебная коллегия по гражданским делам объяснила, почему местные суды были неправы. Вот аргументы ВС. То, что гражданка владела квартирой открыто и непрерывно, местные суды не отрицали. Но вот, по мнению апелляции, добросовестным ее владение быть не может — «поскольку она знала об отсутствии у нее права на это имущество». Тот факт, что спорная доля является выморочным имуществом и в силу закона признается принадлежащей городу уже несколько лет, сам по себе не является препятствием для применения статьи 234 ГК, заявил Верховный суд. Также не может это свидетельствовать и о недобросовестном владении, «поскольку женщина владеет квартирой как один из сособственников». «Гражданин, не являющийся собственником недвижимости, но открыто владеющий ею в течение 15 лет, приобретает на нее право собственности» По мнению местных судов, не истек и срок владения имуществом для права собственности в силу приобретательной давности. Город не утратил возможность восстановить свое право собственности (это статья 301 ГК), а потому и 15-летний срок по статье 234 ГК не начал течь, решили местные суды. Но они, обратил внимание ВС, не сказали, с какого момента надо считать срок исковой давности для применения статьи 301 ГК. Кроме того, не применили п. 3 статьи 234 ГК. По этому положению лицо может присоединить ко времени своего владения все то время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является. В нашем случае — это период с даты смерти приемного отца брата. В результате спор отправился на новое рассмотрение в апелляцию. Определение Верховного суда РФ Дело N 58-КГ16-26. источник: пресс-служба Верховного суда Российской федерации