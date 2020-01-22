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Все автомобили крымской "скорой помощи" оснастят "тревожными" кнопками
фото: пресс-служба Минздрава РК

Все автомобили крымской «скорой помощи» оснастят «тревожными» кнопками

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 20:13 22.01.2020

Росгвардия обеспечит охрану бригад «скорой помощи» в Республике Крым — «тревожными» кнопками оснастят все 309 автомобилей медиков.

Между территориальным управлением Росгвардии и Крымским республиканским центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи заключено соглашение об оказании услуг, направленных на пресечение противоправных действий в отношении медицинского персонала, выезжающего на вызовы в составе бригад скорой медицинской помощи. Данная мера необходима для минимизации возможности совершения противоправных действий в отношении медиков, — цитирует пресс-служба министра здравоохранения Республики Крым Игоря Чемоданова.

Сейчас «тревожными» кнопками оснастят 207 автомобилей скорой медицинской помощи. В случае необходимости медикам достаточно будет нажать «тревожную» кнопку, после чего к месту происшествия незамедлительно будет направлен ближайший экипаж группы задержания Росгвардии.

Безопасность медицинских работников, оказывающих помощь людям, должна быть максимально обеспечена. Этот вопрос особо актуален для Крыма, так как, к сожалению, работникам скорой помощи в республике не раз приходилось сталкиваться с нападениями агрессивных и неуравновешенных людей, — подчеркнул Игорь Чемоданов.

На данный момент персонал Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи проходит обучение, получает все необходимые инструкции от представителей Росгвардии на случай возможных ЧП.

Все автомобили крымской "скорой помощи" оснастят "тревожными" кнопками

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